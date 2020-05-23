Смерть депутата Давиденко: коллеги отвергают версию о самоубийстве
В центре Киева 23 мая нашли застреленным в своем офисе депутата Валерия Давиденко. Его коллега по депутатской группе "Доверие" Сергей Шахов исключил версию о самоубийстве парламентария.
Що каже Сергій Шахов
Голова парламентської групи "Довіра" у коментарі "Громадському" відкинув, мабуть, найочевиднішу (але не обов'язково достовірну) версію того, що сталося.
Важливо Депутата Давиденка знайшли застреленим у власному офісі: що відомо
Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство Я наполягаю на тому, що його вбили. Треба проводити розслідування,
– заявив Сергій Шахов.
Він підкреслив, що бачився з Валерієм Давиденком на засіданнях Верховної Ради, які саме закінчилися напередодні.
"Ми не спілкувалися з ним. Та якби людина мала якісь проблеми, він би порадився", – переконаний парламентар.
Та й по фейсбуку Валерія Давиденка одразу не скажеш, що ця людина планувала самогубство. Серед його останніх постів є святкування Дня вишиванки, забезпечення медиків засобами захисту, робоча поїздка на Львівщину тощо.
Конспірологічна версія від Ігоря Мосійчука
Екснардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук також заявив, що не вірить у самогубство Давиденка. Мовляв, його однозначно вбили через буцімто причетність до корупційних схем.
За його словами, Давиденко разом з колегою Борисом Приходьком причетні до розкрадання двох мільярдів гривень з аграрного фонду. Щоправда, поки це лише заяви Ігоря Мосійчука.
Смерть Валерія Давиденка: коротко
- Його 23 травня знайшли з простреленою головою у власному офісі у Києві.
- Депутата знайшла прибиральниця у туалеті. Що доволі незвично, він був там на офісному кріслі.
- Наразі поліція розслідує справу як умисне вбивство. Слід зазначити, що обставини дійсно можуть вказувати на самогубство.
Що відомо про Валерія Давиденка?Валерієві Давиденку було 47 років, а родом він з Носівки Чернігівської області. Вперше він пройшов до Верховної Ради у 2014 році разом з "Блоком Петра Порошенка".
У 2019 році переобраний на мажоритарному окрузі у Чернігівській області. Увійшов до депутатської групи "Довіра". За часів Януковича був заступником міністра аграрної політики в уряді Азарова.