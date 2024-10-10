Арестована депутат Хмельницкого горсовета, у которой нашли незадекларированные миллионы

Депутата Хмельницкого городского совета, у которой обнаружили 1,5 миллиона незадекларированных долларов, арестовали. О соответствующем решении суда стало известно в четверг, 10 октября.

Решение об аресте вынес Печерский суд Киева. Женщину 9 октября задержало ГБР по подозрению в незаконном обогащении.

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Депутат может быть причастна к сделкам на Хмельницкой таможне

Депутат арестована на 2 месяца с правом внесения залога.

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в 49 миллионов гривен депутата Хмельницкого городского совета, у которой было обнаружено более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости,

– пишет ГБР.

По данным следователей, депутат вообще в своей декларации не указывала, что имеет наличные. Но во время обысков на рабочем месте и в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, полиция нашла и изъяла более 1,5 миллиона долларов в разной валюте.

"Следователи Бюро расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат", – добавляли в ГБР 9 октября.