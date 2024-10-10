Рішення про арешт виніс Печерський суд Києва. Жінку 9 жовтня затримало ДБР за підозрою у незаконному збагаченні.

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Депутатка може бути причетна до оборудок на Хмельницькій митниці

Депутатка арештована на 2 місяці із правом внесення застави.

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 мільйонів гривень депутатку Хмельницької міської ради, у якої було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об'єкти нерухомості,

– пише ДБР.

За даними слідчих, депутатка взагалі у своїй декларації не вказувала, що має готівку. Але під час обшуків на робочому місці та в індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім'я, поліція знайшла і вилучила понад 1,5 мільйона доларів у різній валюті.

"Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка", – додавали у ДБР 9 жовтня.