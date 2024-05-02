Нардеп Клочко незаконно обогатился на 11 миллионов: в НАБУ и САП показали схему

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 11 миллионов гривен народному депутату Украины Андрею Клочко из фракции "Слуга народа".

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что речь именно об Андрее Клочко. Ему сообщили о подозрении.

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Что известно

В рамках досудебного расследования следователи установили, что в 2020 – 2021 годах народный депутат приобрел в собственность активы стоимостью 25 миллионов гривен. В частности:

5 квартир в Киеве;

3 земельных участка в Киевской области;

2 нежилых помещения;

автомобили Tesla и Mersedes-Benz.

"Большую часть приобретенного имущества депутат оформил на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме", – отмечают в САП.

, как уточняют детективы, за этот период официального дохода и сбережений жены депутата и доходов его родственников было недостаточно для приобретения этого имущества.

"Разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляет 11 миллионов гривен", – говорится в сообщении.



Схема незаконного обогащения депутата / Инфографика НАБУ

Расследование САП и НАБУ было начато после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info.

Что известно о Клочко

Клочко – член комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.