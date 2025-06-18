Депутат фиктивно служила в ВСУ ради имиджа: ГБР разоблачило схему на Днепропетровщине

На Днепропетровщине разоблачили депутата областного совета, которая оформила фиктивную службу в ВСУ для поднятия имиджа. С помощью знакомых военных она избегала обязанностей, но получала деньги из бюджета.

Ради политического имиджа чиновница устроила фиктивную военную службу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Депутат облсовета организовала фиктивную службу в ВСУ

Работники Государственного бюро расследований разоблачили депутата Днепропетровского областного совета. Женщина хотела улучшить репутацию среди коллег, поэтому прошла ВВК и попала в учебный центр. Там ей предоставили первичное воинское звание "солдат".

По данным следствия, участия в подготовке она не принимала. По договоренности со знакомым заместителем командира одной из воинских частей, ее внесли в списки военнослужащих, а все формальности решали за нее.

В дальнейшем она "служила" в части своего знакомого на фиктивных должностях. От оператора ударных беспилотников до телефониста и работника штаба. Как передает ГБР, в реальности депутат не выполняла никаких военных обязанностей.

Установлено, что за это время она незаконно получила выплат за службу на более 200 тысяч гривен, которые регулярно тратила на собственные прихоти,

– говорится в сообщении.

Правоохранители не называют имени фигурантки дела, но, как передает УП, вероятно речь идет о Марианне Мирошниченко.

Задержание депутата Днепропетровского облсовета / Фото ГБР

Ей сообщено о подозрении в уклонении от службы, мошенничестве и сговоре в условиях военного положения.

Также подозрение готовят заместителю командира части. Сейчас решается вопрос о содержании всех задержанных под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, майора ВСУ подозревают в присвоении более 2 миллионов гривен путем организации фиктивных командировок в зону боевых действий. За это ему грозит до 12 лет тюрьмы.