Сделки с землей более чем на 30 миллионов: нардепа и других чиновников уличили в коррупции
- Правоохранители разоблачили коррупционную схему по завладению сельхозпродукцией госпредприятий на 30 миллионов гривен, организованную нардепом и его сообщниками.
- Схема включала незаконный сбор урожая с государственных угодий и его вывоз на частные зернохранилища реальные объемы в документациях не отражали.
Правоохранители сообщили о подозрении нардепу и его сообщникам в коррупционной схеме завладения сельхозпродукцией госпредприятий на около 30 миллионов гривен.
Об этом сообщают Служба безопасности Украины, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Какую коррупционную схему разоблачили?
Согласно обнародованной информации, правоохранители недавно разоблачили масштабную коррупционную схему с завладением сельскохозяйственной продукцией государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины.
По данным СБУ, НАБУ и САП, организатором подобной схемы был действующий народный депутат Украины, которого, как отметили правоохранители, еще в августе 2023 разоблачили на получении взятки за решение "земельных вопросов".
К схеме также были привлечены двое руководителей государственных предприятий НААН, депутат Киевского областного совета и частное лицо-пособник.
Следствие установило, что в период с 2021 по 2023 годы они незаконно собирали урожай подсолнечника, кукурузы и других зерновых с подконтрольных государственных сельхозугодий и вывозили его на частные зернохранилища.
Также фигуранты, действуя в сговоре уже с другим директором госпредприятия, отгрузили 203 тонны подсолнечника с базы исследовательской станции. В целом речь идет о более присвоения около 2,5 тысячи тонн агропродукции.
Реальные объемы собранного урожая намеренно не отражали в товаросопроводительных и отчетных документах.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,
– сообщили в СБУ.
Кого уличили в коррупции ранее?
Недавно суд взял под стражу депутата от партии "Европейская Солидарность" Дмитрия Шкавритка. Его подозревают в присвоении средств из бюджета учебных заведений на сумму более 2,5 миллиона гривен.
До этого, НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств, связанную с энергогенерирующими предприятиями на оккупированной территории Запорожской области, получавших выплаты по "зеленому тарифу".