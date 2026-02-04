Об этом сообщают Служба безопасности Украины, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Какую коррупционную схему разоблачили?

Согласно обнародованной информации, правоохранители недавно разоблачили масштабную коррупционную схему с завладением сельскохозяйственной продукцией государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины.

По данным СБУ, НАБУ и САП, организатором подобной схемы был действующий народный депутат Украины, которого, как отметили правоохранители, еще в августе 2023 разоблачили на получении взятки за решение "земельных вопросов".

К схеме также были привлечены двое руководителей государственных предприятий НААН, депутат Киевского областного совета и частное лицо-пособник.

Следствие установило, что в период с 2021 по 2023 годы они незаконно собирали урожай подсолнечника, кукурузы и других зерновых с подконтрольных государственных сельхозугодий и вывозили его на частные зернохранилища.

Также фигуранты, действуя в сговоре уже с другим директором госпредприятия, отгрузили 203 тонны подсолнечника с базы исследовательской станции. В целом речь идет о более присвоения около 2,5 тысячи тонн агропродукции.

Реальные объемы собранного урожая намеренно не отражали в товаросопроводительных и отчетных документах.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

– сообщили в СБУ.

Кого уличили в коррупции ранее?