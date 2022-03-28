Депутаты и другие лидеры просят правительство Германии отказаться от российских энергоресурсов

Правительство Германии призывает немедленно отказаться от энергетических носителей России. С соответствующим обращением выступили 12 депутатов Бундестага и многие другие лидеры.

Правительство Германии просят выступить за эмбарго российского топлива

Немецкое правительство просят отказать от российских энергоресурсов на уровне ЕС, пока Россия не отзовет войска с территории Украины. Соответствующее заявление подписали более сотни человек.

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Среди подписантов 12 депутатов Бундестага и несколько действующих депутатов Европарламента, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, последний глава МИД ГДР Маркус Меккель, бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс и ряд немецких политиков, представителей бизнеса.

Мы призываем правительство Германии выступить за немедленный бойкот ископаемого топлива из России в Европейском Союзе. Эмбарго должно быть ограничено по времени до выведения российской армии из Украины. Это самый эффективный экономический рычаг, чтобы остановить захватническую войну Путина и остановить гуманитарную катастрофу, которую наш континент не видел с 1945 года.

– заявили подписанты.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны страны ЕС купили у России нефти, газа и уголь почти на 20 миллиардов. Это, как отметили подписанты, помогает руководству РФ финансировать военную машину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Европа сознательно освободила от санкций энергоносители из России. Он также сказал, что Германия не может сразу отказаться от российских энергоносителей. В частности, из-за контрактных обязательств Германия сможет отказаться от газа из России в 2024 году.

Подписанты признают, что немедленное эмбарго болезненный и радикальный шаг. Но, по их мнению, чем раньше его ввести, тем быстрее можно будет смягчить.

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В обращении говорится, что Европа должна сделать все возможное, чтобы остановить войну России против Украины. Там обратили внимание на опасения в Молдове, Грузии и странах Балтии.

Если мы видим, на какие жертвы идет народ Украины в эти недели, если мы серьезно относимся к оправданным опасениям в Молдове, Грузии и странах Балтии, то свободный Запад должен теперь решительно использовать имеющиеся у него средства. Реваншизм Путина нужно остановить, прежде чем он подожжет всю Европу,

– сказано в обращении.

Подписанты подчеркнули, что нужно действовать "сейчас", чтобы остановить военную машину Путина политическими и экономическими средствами.

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