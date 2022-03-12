Депутаты Европарламента обратились к жителям Мариуполя со словами поддержки

К жителям Мариуполя обратились депутаты Европарламента. Они выразили слова поддержки и подчеркнули, что город точно победит.

Депутаты заверили, что сердца всех жителей Германии и сердца Европейского союза с мариупольцами. Они опубликовали видеообращение 12 марта.

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Депутаты добавили, что Путин будет повержен. Главное – быть сильными. К тому же, они сообщили, что сейчас находятся во Львове.

Наши мысли и молитвы с вами. Мы знаем Мариуполь. Мариуполь выживет, и вы победите. Путин будет повержен,

– заявили депутаты Европарламента.

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