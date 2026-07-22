Проблема не в двух фамилиях: народные депутаты высказали свое отношение к митингам в поддержку Федорова

Митинги в поддержку Михаила Федорова и критика военного руководства свели общественную дискуссию к противостоянию отдельных личностей. Однако кадровые перестановки сами по себе не решат проблем, если государство не определит четкую стратегию войны и не сформирует команду для ее реализации.

Народные депутаты Олег Дунда из партии "Слуга народа" и Ярослав Юрчишин из партии "Голос" в эфире 24 Канала оценили требования участников митинга и объяснили, почему не стоит искать одного героя или виновного. Они также рассказали, какого диалога с властью не хватает обществу и что может помочь избежать внутреннего раскола.

Проблема не в двух фамилиях

Требования, звучащие на митингах, не обязательно отражают позицию большинства общества. Для этого нужны опросы и другие инструменты, тогда как выход людей на площади показывает настроения лишь определенной части граждан. Олег Дунда предостерег от попыток свести сложный кризис к назначению или увольнению конкретных людей.

Подобные решения могут казаться простыми, однако не дают ответа на главный вопрос: как именно Украина должна вести войну, какие ресурсы для этого нужны и кто должен реализовывать выбранную стратегию.

Проблема не в Федорове, проблема не в Сырском. Вообще эти фамилии не имеют никакого значения,

– подчеркнул народный депутат от "Слуги народа".

Сначала власть должна определить модель дальнейшей войны и способ нанести поражение врагу. Уже под эту задачу нужно формировать единую команду из министра обороны, Генерального штаба и других структур, которые будут работать согласованно.

Не может быть так, что мы назначаем одного человека, и он якобы все решит. Так не работает,

– пояснил Дунда.

Ответственность за стратегическое решение лежит на президенте, который должен ориентироваться не только на лозунги или требования в отношении отдельных должностных лиц, а подобрать людей и средства для реализации целостного плана.

К современной войне не готово даже НАТО

Проблема с определением модели будущей войны касается не только Украины. Олег Дунда рассказал, что во время бесед с представителями иностранных генеральных штабов заметил аналогичную неопределенность у партнеров – от Соединенных Штатов до стран Балтии.

Большинство представителей генеральных штабов мира и НАТО не готовы к современной войне. Большинство генерального состава не готово к тому, как она будет происходить,

– отметил народный депутат.

Об этом, по его мнению, свидетельствуют и события в Персидском заливе, к которым не был полностью готов даже Пентагон. Украинское военное руководство также в значительной степени опирается на старые подходы, поэтому именно президент должен определить новую модель войны, а уже под нее подбирать команду.

Дунда также рассказал, что еще после назначения Михаила Федорова предупреждал его команду о возможных проблемах. Министр имел опыт развития созданного специально для него Министерства цифровой трансформации, однако ранее не руководил большой структурой со сложившейся бюрократией.

У него не было опыта управления институциональными монстрами. Я говорил, что у него есть два месяца на полную перезагрузку, иначе бюрократия начнет его пожирать. Так и произошло,

– пояснил Дунда.

На митингах не хватает требований в отношении военных

Ярослав Юрчишин обратил внимание, что участники протестов выдвигают различные требования. В то же время среди них не хватает конкретных предложений по повышению зарплат военных, усилению их социальной защиты и введению долгосрочной ротации.

Мне порой не хватает содержательных требований о повышении заработной платы военных, об укреплении их социального статуса, о долгосрочной ротации. Тогда это действительно будет митинг в интересах людей,

– сказал народный депутат от "Голоса".

Юрчишин осторожно относится к попыткам политиков и улицы определять, кто должен возглавлять военные структуры. Он напомнил о трагическом опыте противостояния Симона Петлюры и Петра Болбочана, которое ослабило украинскую армию, поэтому кадровые решения в армии требуют особой ответственности.

В то же время власть должна была объяснить обществу причины резкого изменения позиции в отношении военного руководства. Провалы, в частности в мобилизации, нельзя возлагать только на Михаила Федорова, ведь к этим процессам также причастны полиция, руководство ВСУ, президент и парламент.

Ответственность должна быть распределена. Не стоит искать "козла отпущения", если это и была такая попытка,

– подчеркнул Юрчишин.

Точно так же успешные дальнобойные удары по территории России не могут быть заслугой только одного чиновника. Они осуществлялись при участии различных структур и под руководством Александра Сырского, поэтому обществу важно понимать, где речь идет о стратегических решениях, а где – о совместном результате всей команды.

Обществу не хватает разговора о стратегии

Украина воюет с 2014 года, однако власть до сих пор не провела откровенного разговора с обществом о стратегических целях и видении дальнейшего хода войны. Речь идет не о разглашении тактических планов, а о понимании того, как государство собирается добиваться победы и какую команду будет формировать для этого.

Мы воюем с 2014 года, но откровенного разговора с обществом о том, как будем воевать и каковы наши стратегические цели, не было. И, наверное, пока нет,

– отметил Юрчишин.

Отсутствие объяснений привело к тому, что сложную дискуссию свели к противостоянию Федорова и Сырского. Таким образом, обществу предложили образы героя и антигероя, хотя для победы нужно не выяснение отношений между отдельными чиновниками, а совместная работа против России.

В то же время от военного руководства ожидают более активной реакции на сообщения о нарушениях прав человека в армии. Журналистов, которые рассказывают о таких случаях, нельзя объявлять врагами, ведь гражданский контроль над армией остается необходимым и во время полномасштабной войны.

Враг у нас один – это Россия. Нам очень важно не позволить ей раскалывать общество, пользуясь фамилиями, ситуациями и недосказанностью,

– подчеркнул народный депутат от "Голоса".

Общество должно понимать критерии, по которым выбирают министра обороны, главу Вооруженных Сил и других должностных лиц, а также их роль в реализации общей стратегии. Украина не может себе позволить избегать сложных решений и внутреннего взросления, ведь от этого напрямую зависит ее способность выстоять в войне.

Депутаты оценили требования участников митинга: смотрите видео