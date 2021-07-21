Требуют НАТО, ЕС и США: депутаты отложили до осени реформу Службы безопасности

Депутаты не смогли до конца сессии принять законопроект о реформе Службы безопасности Украины. Катализатором старта документа стало покушение на убийство генерала спецслужбы Андрея Наумова.

Тогда заподозрили в преступлении сотрудника штаба антитеррористического центра при СБУ и экс-заместителя главы ведомства. Впрочем, звучали другие версии – якобы это лишь коррупционные разборки.

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По словам генерал-майора, экс-заместителя председателя СБУ Виктора Ягуна, мотивом указанного преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения злоумышленников на высокие должности в руководстве Службы безопасности.

За время подготовки законопроекта произошел не один такой резонансный случай, который еще больше запятнал ведомство. Бизнес регулярно жалуется на "маски-шоу".

С новым законом об СБУ ждут Зеленского в Вашингтоне

А в июле 2021 года СБУ снова попала в скандал. Ее сотрудники напали на пограничников. Чтобы такие случаи закончились, Рада начала реформировать прогнившую систему. Последний раз профильный законопроект принимали еще в начале 1990-х годов. Новый закон требуют в НАТО, ЕС, США.

Именно с ним ждут Владимира Зеленского в Вашингтоне. Но прежде всего он нужен Украине. По стандартам спецслужбы западного образца отделены от правоохранительной деятельности. Согласно документу, который приняли только в первом чтении, так должно быть и в Украине.

Финансовые преступления передадут Бюро экономической безопасности. Функции следствия – Государственному бюро расследований. А СБУ должна сосредоточиться на контрразведывательных и антитеррористических функциях.

Но отказываться от "хлебных" полномочий в СБУ упорно не хотят. "Подследственность и другие вещи хотят оставить в СБУ на несколько лет. Это фактическое разрушение реформы", – заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Силовики настаивают на том, что на реформирование такой структуры нужно несколько лет. И требуют, чтобы ко второму чтению им прописали в законе "поэтапное" лишение функций – вплоть до 2025 года.

Законопроект об СБУ является определенным компромиссом. Мы не можем лишить орган, отвечающий за государственную безопасность в стране, которая воюет, функции расследования преступлений в сфере терроризма,

– отметил депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Президент, согласно новому закону, сохраняет свое влияние на СБУ. Он согласовывает назначение заместителей председателя и руководителей подразделений. А чтобы усилить контроль общества за ведомством, в законопроекте должен быть пункт о комитете, которому будут подотчетны спецслужбы.

Сокращения в СБУ тоже будут проходить поэтапно, они рассчитаны на несколько лет. Чтобы получить статус сотрудника специального органа, нужно будет пройти переаттестацию. Для тех, кто сдаст такой экзамен, увеличится зарплата.

Минимальная составит 45 тысяч гривен. На новую систему в бюджет нужно заложить 5 миллиардов гривен.

СБУ сопротивляется принятию законопроекта

В законопроекте будет прописано, что если сотрудник СБУ не прошел аттестацию – это не будет основанием для увольнения. Поэтому стоит ли рассчитывать на очищение спецслужбы – вопрос.

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Состояния документа, в котором его рассмотрят во втором чтении осенью, уже далеко не идеальное. Но руководство СБУ продолжает "втыкать палки в колеса". В ход идут даже угрозы народным депутатам. А многочисленные попытки исказить законопроект не прекращаются.

"В очередной раз пытались в первом чтении скрыть декларации работников СБУ, прежде всего – руководства. Хотя они публичные личности, нет никакой нужды скрывать информацию о них, она доступна в публичном реестре", – рассказал депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Парламентарии обещают взяться за документ сразу после отдыха. Осенью им все же придется повоевать за его принятие, ведь в СБУ не планируют сдаваться.