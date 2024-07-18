Рада поддержала законопроект, который позволит коррупционерам откупиться от наказания за коррупцию

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11340. Он позволяет подозреваемым в коррупционных преступлениях чиновникам заключать соглашения со следствием и платить штраф за правонарушения.

Этот законопроект получил поддержку 231 депутата. Это произошло несмотря на предостережения со стороны НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета.

Смотрите также Ученые просят Зеленского ветировать закон об отмене перевода часов

Что предусматривает новый законопроект

Законопроект предоставляет подозреваемым в коррупции чиновникам возможность альтернативного решения уголовно-правовых конфликтов:

за уголовный проступок – штраф от 204 тысяч гривен до 2,05 миллиона гривен;

тысяч гривен до миллиона гривен; за нетяжкое преступление – штраф от 2,05 миллиона гривен до 20,4 миллиона гривен;

миллиона гривен до миллиона гривен; за тяжкое преступление – штраф от 20,4 миллиона гривен до 102 миллионов гривен;

миллиона гривен до миллионов гривен; за особо тяжкое преступление – штраф от 102 миллионов гривен до 204 миллионов гривен.

Какие риски несет принятие законопроекта №11340

Активисты и общественные деятели выражают беспокойство, что этот законопроект позволит подозреваемым в коррупции избежать ответственности, просто оплатив штраф. Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отмечает, что законопроект не предусматривает конфискацию имущества подозреваемого.

Украл миллиард, взяли на очередных 100 миллионов, компенсировал их, заплатил еще 200 миллионов штрафа – и живи-наслаждайся на "заработанных" 700 миллионах, – комментирует Шабунин.

Он также отмечает, что этот закон может стать инструментом для "спасения" бизнесменов Игоря Коломойского и Олега Бахматюка от тюрьмы.