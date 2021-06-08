Конституційний Суд у жовтні 2020 року скасував кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях. Тоді більшість депутатів виказували свою глибоку стурбованість із цього приводу, робили засмучені обличчя, й один поперед одного на різних ефірах розповідали про катастрофічність прийняття такого рішення недоброчесними суддями.

Внимание Депутаты, которые хотели разрушить е-декларирование, являются врагами Украины, – Шабунин

Скасування е-декларування

Варто додати, що рішення і справді було ганебним, бо змушувало Національне агентство з питань запобігання корупції закрити всі справи, розпочаті проти посадовців, які щось "випадково" забули вписати в декларації,

Довідка. Конституційний Суд звільнив від відповідальності 4 712 осіб. З них 1 239 справ уже направили до суду, а 60 перевірок декларацій змушені були припинити. Про це повідомив Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції, в ефірі одного з телеканалів.

Також передбачало закриття самого реєстру декларацій від громадськості, тобто жодного контролю з боку суспільства більше не мало б бути.

Рада повернула відповідальність за брехню в декларації

Так було аж до грудня 2020 року, поки Рада не відновила роботу НАЗК і не повернула покарання за брехню в деклараціях. Цікаво, що між першою і другою подією минуло понад місяць. По-друге, законопроєкт був компромісний. Тобто, відповідальність у ньому ніби то і є, але суворого покарання – у вигляді позбавлення волі, – немає. Точніше, не було. Бо повернути її заприсягся тоді не лише президент, а й самі нардепи, не без допомоги висновків Венеційської комісії.

"Повторне запровадження позбавлення волі за найтяжчі правопорушення є розумним кроком, особливо з огляду на масштабність проблеми корупції в країні", – сказали тоді в комісії.

Втім, експерти, які стежать за нардепами вже не перший рік, ще тоді щось запідозрили.

Майже немає сумнівів, що депутати спробують послабити норми законопроєкту до другого читання через подані поправки, однак жодних аргументів на користь цього немає, адже Венеційська комісія не вказала на надмірність чи непропорційність запропонованих санкцій, зокрема щодо відновлення ув'язнення як покарання за такі дії,

– заявив експерт ЦПК Антон Марчук.

Путч "Слуг народу"

Тут ми впритул наблизились до бунту нардепів із президентської фракції. Після подачі президентського законопроєкту як невідкладного, після проходження всіх кіл пекла на землі, комітетів, висновків комісії, поправкового спаму, – саме народні депутати кількома розчерками пера вбили президентську ідею.

"Що зробили депутати? Так, вони повернули тюрму за недекларування, але, якщо той самий депутат офіційно запише Maserati на бабусю, то він може користуватися й не декларувати. А коли з нього спитають, то скаже, що нічого не знав", – пояснив глава ЦПК Віталій Шабунін.



Віталій Шабунін / Фото 24 каналу

Зміни від Ігоря Фріса

Іншими словами, однією єдиною правкою "слуги народу" Ігоря Фріса нардепи зіпсували важливий законопроєкт просто дозволивши не вписувати майно родичів до декларації, якщо вони про нього не знають.

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Правки Олексія Ковальова

Та не одним Фрісом може пишатися партія, а й Олексієм Ковальовим. Який подав іншу, не менш важливу поправку. Її нардепи також підтримали. Правка замінила покарання у вигляді позбавлення волі – на покарання у вигляді обмеження волі за умисне неподання декларації.

Тобто навмисно чи випадково – депутати просто взяли й зробили ще гірше, ніж було.

Щоправда, непоміченим це спотворення президентського документа все ж таки не залишилось. По-перше, це помітив сам гарант, тож пообіцяв його ветувати, щойно він прийде до нього на підпис. Помітили "старання" нардепів і в Центрі протидії корупції.



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Нагадаємо також, що спочатку, після ухвалення цього законопроєкту "венеційка" навіть рекомендувала нардепам переподати свої декларації, щоби закон почав діяти вже з 2021 року, а не з 2022 року.