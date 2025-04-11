Стефанчук назвал количество нардепов, которые "имели отношение к военной службе"

Около двух десятков народных депутатов девятого созыва Верховной Рады имели отношение к военной службе. Речь в том числе и о тех, которые воевали на передовой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спикера парламента Руслана Стефанчука для "Укринформа".

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Что известно о депутатах в армии

По словам Стефанчука, в нынешнем созыве парламента около 20 народных депутатов имели отношение, в той или иной форме, к военной службе.

Когда говорят "идите воюйте вы", мы имеем людей, которые уже воюют или воевали, в том числе на передовой,

– говорит Стефанчук.

Председатель Верховной Рады напомнил, что, к сожалению, среди депутатов предыдущего созыва есть те, кто погиб на российско-украинской войне. Стефанчук отметил, что их имена увековечены на памятных досках на стенах парламента.

Кроме этого, Руслан Стефанчук подчеркнул, что многие работники Аппарата Верховной Рады также мобилизованы. "К сожалению, один из них погиб – его имя также было увековечено", – добавил парламентарий.

"Парламент – это срез общества, и он так же участвует как в принятии решений, так и в непосредственных боевых действиях. Я искренне верю, что этот парламент в ближайшее время превратится из парламента войны в парламент страны-победителя. Я очень хочу нашей победы, как и все наше общество, и надеюсь, что так и будет", – подытожил председатель ВР.

Кстати, Руслан Стефанчук предположил, что в Украине могут уменьшить количество народных депутатов уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 человек. Такое предложение связано с сокращением населения.