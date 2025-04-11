Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю спікера парламенту Руслана Стефанчука для "Укрінформу".

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Що відомо про депутатів у війську

За словами Стефанчука, у нинішньому скликанні парламенту близько 20 народних депутатів мали відношення, в тій чи іншій формі, до військової служби.

Коли кажуть "йдіть воюйте ви", ми маємо людей, які вже воюють або воювали, в тому числі на передовій,

– каже Стефанчук.

Голова Верховної Ради нагадав, що, на жаль, серед депутатів попереднього скликання є ті, хто загинув на російсько-українській війні. Стефанчук зауважив, що їхні імена увічнені на пам'ятних дошках на стінах парламенту.

Окрім цього, Руслан Стефанчук підкреслив, що багато працівників Апарату Верховної Ради також мобілізовані. "На жаль, один із них загинув – його ім'я також було увіковічнене", – додав парламентар.

"Парламент – це зріз суспільства, і він так само бере участь як в ухваленні рішень, так і у безпосередніх бойових діях. Я щиро вірю, що цей парламент найближчим часом перетвориться з парламенту війни на парламент країни-переможця. Я дуже хочу нашої перемоги, як і все наше суспільство, і сподіваюся, що так і буде", – підсумував голова ВР.

До речі, Руслан Стефанчук припустив, що в Україні можуть зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 осіб. Така пропозиція пов'язана зі скороченням населення.