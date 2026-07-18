Депутаты Верховной Рады призывают президента уволить главнокомандующего Сырского

В Верховной Раде зарегистрировали обращение к Владимиру Зеленскому относительно возможного увольнения главнокомандующего Сырского. Чтобы это обращение было направлено президенту, его должны поддержать не менее 226 народных депутатов.

Депутат Ярослав Железняк пояснил , почему решения, касающиеся высшего командования ВСУ, может принимать только глава государства.

С какими требованиями депутаты обращаются к Зеленскому?

Однако народные депутаты наделены правом направить запрос президенту. Он рассмотрит обращение, если оно наберет не менее 226 подписей народных депутатов.

По словам Железняка, именно поэтому депутаты инициировали регистрацию обращения, в котором требуют:

рассмотреть вопрос об освобождении генерала Александра Сырского от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;

рассмотреть вопрос о назначении нового Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат;

инициировать введение процедуры регулярной отчетности высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады Украины в закрытом режиме с целью восстановления баланса демократического гражданского контроля.

К этому обращению до понедельника может присоединиться любой народный депутат, номер документа 2293799,

– уточнил Железняк.

Обращение депутатов к президенту / Фото, опубликованные Железняком

Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада отправила правительство Юлии Свириденко в отставку. Президент Зеленский отказался повторно выдвигать на должность министра обороны Михаила Федорова. Глава государства объяснил свое решение тем, почему между Федоровым и главнокомандующим Александром Сырским возник серьезный конфликт.

В Киеве и ряде городов Украины начались протесты с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны. Впоследствии люди стали требовать и отставки Александра Сырского.

На фоне общественных волнений президент начал рассматривать возможность замены Сырского. 18–19 июля политик проведет собеседования с возможными кандидатами на должность главнокомандующего.