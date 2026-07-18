Несмотря на то, что сегодня – выходной, а погода довольно жаркая, немало людей вышли на улицу с плакатами, чтобы выразить недовольство кадровыми изменениями в правительстве.

Как люди митингуют в Киеве в поддержку Федорова?

По состоянию на 13:00 людей на площади театра Франко было немного. Ожидается, что ближе к вечеру их станет больше. Напомним, что организатор протестов, ветеран Дмитрий Козянтинский, призвал киевлян выйти на митинг в 20:00.

Отметим, что протест проходит напротив Офиса президента. Люди скандируют: "Слуга народа, выйди к народу", "Сырского – вон", "Стоим и будем стоять".

Уже в полдень возле театра Франко начала собираться толпа: смотрите видео

Протест против увольнения Федорова продолжается: смотрите видео

Митинг за отставку Сырского набирает обороты: смотрите видео

Жара не мешает людям требовать кадровых перемен в военном руководстве страны: смотрите видео

Баннеры уже ждут митингующих вечером: смотрите видео

Напомним, что масштабные митинги в поддержку Михаила Федорова проходят в разных городах Украины уже третий день подряд.

Украинцы выступают против решения президента Зеленского отправить Федорова в отставку с поста министра обороны.

Выяснилось, почему президент пошел на такой шаг: из-за серьезного конфликта, возникшего между Сырским и Федоровым.

По словам экс-министра обороны, главнокомандующий поставил президенту ультиматум относительно его отстранения.

Поэтому, помимо требования вернуть Федорова в Минобороны, люди также призывают президента отправить в отставку Сырского. В поддержку этого требования выступают многие ветераны и действующие военнослужащие.

По данным Financial Times, Зеленский начал искать Сирскому замену. В эти выходные, 18 – 19 июля, он проведет собеседования с возможными кандидатами на должность главнокомандующего.