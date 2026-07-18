Несмотря на то, что сегодня – выходной, а погода довольно жаркая, немало людей вышли на улицу с плакатами, чтобы выразить недовольство кадровыми изменениями в правительстве.
Как люди митингуют в Киеве в поддержку Федорова?
По состоянию на 13:00 людей на площади театра Франко было немного. Ожидается, что ближе к вечеру их станет больше. Напомним, что организатор протестов, ветеран Дмитрий Козянтинский, призвал киевлян выйти на митинг в 20:00.
Отметим, что протест проходит напротив Офиса президента. Люди скандируют: "Слуга народа, выйди к народу", "Сырского – вон", "Стоим и будем стоять".
Уже в полдень возле театра Франко начала собираться толпа: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Протест против увольнения Федорова продолжается: смотрите видео
Митинг за отставку Сырского набирает обороты: смотрите видео
Жара не мешает людям требовать кадровых перемен в военном руководстве страны: смотрите видео
Баннеры уже ждут митингующих вечером: смотрите видео
Напомним, что масштабные митинги в поддержку Михаила Федорова проходят в разных городах Украины уже третий день подряд.
Украинцы выступают против решения президента Зеленского отправить Федорова в отставку с поста министра обороны.
Выяснилось, почему президент пошел на такой шаг: из-за серьезного конфликта, возникшего между Сырским и Федоровым.
По словам экс-министра обороны, главнокомандующий поставил президенту ультиматум относительно его отстранения.
Поэтому, помимо требования вернуть Федорова в Минобороны, люди также призывают президента отправить в отставку Сырского. В поддержку этого требования выступают многие ветераны и действующие военнослужащие.
По данным Financial Times, Зеленский начал искать Сирскому замену. В эти выходные, 18 – 19 июля, он проведет собеседования с возможными кандидатами на должность главнокомандующего.