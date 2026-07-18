Попри те, що сьогодні – вихідний, а погода доволі спекотна, чимало людей вийшли на вулицю з плакатами, аби висловити незадоволення кадровими змінами в уряді.
Як люди мітингують у Києві на підтримку Федорова?
Станом на 13:00 людей на площі театру Франка було небагато. Очікується, що ближче до вечора їх стане більше. Нагадаємо, що організатор протестів ветеран Дмитро Козянтинський закликав киян вийти на мітинг о 20:00.
Зауважимо, що протест проходить навпроти Офісу президента. Люди скандують: "Слуга народу, вийди до народу", "Сирський – геть", "Стоїмо і будемо стояти".
Вже в обід біля театру Франка почав збиратися натовп: дивіться відеоНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Протест проти звільнення Федорова триває: дивіться відео
Мітинг за відставку Сирського набирає обертів: дивіться відео
Спека не заважає людям вимагати кадрових змін у військовому керівництві країни: дивіться відео
Банери вже чекають на мітингувальників увечері: дивіться відео
Нагадаємо, що масштабні мітинги на підтримку Михайла Федорова проходять у різних містах України вже третій день поспіль.
Українці виступають проти рішення президента Зеленського відправити Федорова у відставку з посади міністра оборони.
З'ясувалося, що президент пішов на такий крок через серйозний конфлікт, який виник між Сирським і Федоровим.
За словами ексміністра оборони, головнокомандувач поставив президенту ультиматум щодо його усунення.
Тому, окрім вимоги повернути Федорова до Міноборони, люди також закликають президента відправити у відставку Сирського. На підтримку цієї вимоги виступають чимало ветеранів і чинних військовослужбовців.
За даними Financial Times, Зеленський почав шукати Сирському заміну. Цими вихідними, 18 – 19 липня, він проведе співбесіди із можливими кандидатами на посаду Головкома.