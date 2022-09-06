Через полгода после начала войны: Железняк о прекращении трансляций заседаний Верховной Рады

Верховная Рада Украины запретила транслировать свои заседания во время военного положения. На заседании 6 сентября "за" это решение проголосовал 241 народный избранник.

Как ранее транслировали заседание Рады

Если до полномасштабного вторжения россии в Украину заседание парламента транслировали в эфире парламентского телеканала "Рада", то после 24 февраля в его эфире начали показывать единый новостной телемарафон. Между тем, заседание можно было пересмотреть в записи на ютуб-канале. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

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Он пояснил, что 6 сентября парламент согласно Конституции открыл новую сессию. После этого правила, действовавшие до предыдущей – седьмой – сессии прекратили свое действие. Именно поэтому нардепам нужно было решить, как будет продолжать работу парламентский телеканал – продолжит говорить в рамках информационного марафона или вернется к трансляциям заседаний Верховной Рады.

Как происходило голосование

По словам Железняка, это позорное, на его взгляд, постановление обсуждали с жаркими дискуссиями и даже ссорами. Впрочем, 241 народный депутат все же проголосовал за запрет трансляций во время военного положения.

Он отметил, что большинство из них – депутаты из "Слуги народа" и экс-сателитов "ОПЗЖ". На своем телеграм-канале Железняк обнародовал более подробный список. Так, "за" проголосовали представители таких политических партий и депутатских групп:

"Слуга народа" – 187,

"Платформа за жизнь и мир" – 17,

"За майбутнє" – 2,

"Голос" – 2,

"Доверие" – 15,

"Восстановление Украины" – 12,

внефракционные депутаты – 6.

Результаты голосования за запрет трансляций заседаний Верховной Рады / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

Зачем запрещать трансляции

Как рассказал Железняк, инициатором постановления №7739 стал депутат от "Слуги народа". Конкретной аргументации о необходимости такого запрета не было, но в пояснительной записке к уже принятому постановлению указали, что осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний парламента может быть ограничено в интересах национальной безопасности и в целях обеспечения мер безопасности Верховной Рады.

Сам Железняк говорит, что хотя с прекращением трансляций заседаний после 24 февраля в парламенте стало меньше показательных выступлений, запрещать народу видеть происходящее в Раде – не демократично. Впрочем, депутаты и дальше смогут сообщать что-либо или снимать видео прямо из зала ВРУ, ведь запрет касается только телеканала "Рада".

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