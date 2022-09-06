Як раніше транслювали засідання Ради
Якщо до повномасштабного вторгнення росії в Україну засідання парламенту транслювали в ефірі парламентського телеканалу "Рада", то після 24 лютого в його ефірі почали показувати єдиний телемарафон новин. Тим часом засідання можна було переглянути у записі на ютуб-каналі. Про це 24 каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк.
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Він пояснив, що 6 вересня парламент, згідно з Конституцією, відкрив нову сесію. Після цього правила, які діяли до попередньої – сьомої – сесії припинили свою дію. Саме тому нардепам потрібно було вирішити, як саме продовжуватиме роботу парламентський телеканал – продовжить мовити у рамках інформаційного марафону чи повернеться до трансляцій засідань Верховної Ради.
Як відбувалося голосування
За словами Железняка, цю ганебну, на його погляд, постанову обговорювали з палкими дискусіями та навіть сварками. Утім, 241 народний депутат все ж проголосував за заборону трансляцій у час воєнного стану.
Він зауважив, що більшість з них – депутати зі "Слуги народу" та екссателітів "ОПЗЖ". На своєму телеграм-каналі Железняк оприлюднив детальніший список. Так, "за" проголосували представники таких політичних партій та депутатських груп:
- "Слуга народу" – 187,
- "Платформа за життя та мир" – 17,
- "За майбутнє" – 2,
- "Голос" – 2,
- "Довіра" – 15,
- "Відновлення України" – 12,
- позафракційні депутати – 6.
Результати голосування за заборону трансляцій засідань Верховної Ради /Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка
Навіщо забороняти трансляції
Як розповів Железняк, ініціатором постанови №7739 став депутат від "Слуги народу". Конкретної аргументації щодо необхідності такої заборони не було, але у пояснювальній записці до вже ухваленої постанови вказали, що здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту може бути обмежено в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради.
Сам Железняк каже, що хоч із припиненням трансляцій засідань після 24 лютого у парламенті стало менше показових виступів, забороняти народу бачити те, що відбувається в Раді – не демократично. Утім, депутати й далі зможуть повідомляти щось чи знімати відео просто із залу ВРУ, адже заборона стосується лише телеканалу "Рада".
Нардеп Железняк розповів про голосування за заборону трансляцій засідань ВР: дивіться відео
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Напередодні, 5 вересня, комітет нацбезпеки та оборони у першому читанні схвалив законопроєкт, який забезпечує добровільність військового обліку для жінок. Далі проголосувати за нього мають парламентарі.