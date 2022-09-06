Як раніше транслювали засідання Ради

Якщо до повномасштабного вторгнення росії в Україну засідання парламенту транслювали в ефірі парламентського телеканалу "Рада", то після 24 лютого в його ефірі почали показувати єдиний телемарафон новин. Тим часом засідання можна було переглянути у записі на ютуб-каналі. Про це 24 каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк.

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Він пояснив, що 6 вересня парламент, згідно з Конституцією, відкрив нову сесію. Після цього правила, які діяли до попередньої – сьомої – сесії припинили свою дію. Саме тому нардепам потрібно було вирішити, як саме продовжуватиме роботу парламентський телеканал – продовжить мовити у рамках інформаційного марафону чи повернеться до трансляцій засідань Верховної Ради.

Як відбувалося голосування

За словами Железняка, цю ганебну, на його погляд, постанову обговорювали з палкими дискусіями та навіть сварками. Утім, 241 народний депутат все ж проголосував за заборону трансляцій у час воєнного стану.

Він зауважив, що більшість з них – депутати зі "Слуги народу" та екссателітів "ОПЗЖ". На своєму телеграм-каналі Железняк оприлюднив детальніший список. Так, "за" проголосували представники таких політичних партій та депутатських груп:

"Слуга народу" – 187,

"Платформа за життя та мир" – 17,

"За майбутнє" – 2,

"Голос" – 2,

"Довіра" – 15,

"Відновлення України" – 12,

позафракційні депутати – 6.

Результати голосування за заборону трансляцій засідань Верховної Ради /Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Навіщо забороняти трансляції

Як розповів Железняк, ініціатором постанови №7739 став депутат від "Слуги народу". Конкретної аргументації щодо необхідності такої заборони не було, але у пояснювальній записці до вже ухваленої постанови вказали, що здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту може бути обмежено в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради.

Сам Железняк каже, що хоч із припиненням трансляцій засідань після 24 лютого у парламенті стало менше показових виступів, забороняти народу бачити те, що відбувається в Раді – не демократично. Утім, депутати й далі зможуть повідомляти щось чи знімати відео просто із залу ВРУ, адже заборона стосується лише телеканалу "Рада".

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Напередодні, 5 вересня, комітет нацбезпеки та оборони у першому читанні схвалив законопроєкт, який забезпечує добровільність військового обліку для жінок. Далі проголосувати за нього мають парламентарі.