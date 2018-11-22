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      Депутаты от БПП хотят наказывать тюрьмой за клевету: реакция Порошенко

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      Порошенко не поддержал введение уголовной ответственности за клевету
      Порошенко не поддержал введение уголовной ответственности за клевету / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко не поддержал инициативу некоторых представителей его политсилы о введении уголовной ответственности за клевету.

      Ранее 24 канал сообщал, что депутаты от БПП стали инициаторами введения уголовной ответственности за клеветуКак пояснили парламентарии такой шаг, в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с вседозволенностью распространение ложных фактов.

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      Сам же лидер политсилы и одновременно украинский гарант Петр Порошенко выступил против такого законопроекта. В частности, так убеждает его представитель Святослав Цеголко, пишет "Интерфакс-Украина".

      "Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую ​​позицию фракции поддерживает", – отметил он.

      Напомним, в начале июня с подобной инициативой выступили в Беларуси, которая отмечается своими жесткими законами, правда там сделал это генпрокурор. Таким образом, в этой стране за распространение недостоверной информации он призвал ввести "большую материальную и уголовную ответственность".

      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Блок Петра Порошенко Законодательство
      Источник: 24 Канал
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