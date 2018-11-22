Депутаты от БПП хотят наказывать тюрьмой за клевету: реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не поддержал инициативу некоторых представителей его политсилы о введении уголовной ответственности за клевету.

Ранее 24 канал сообщал, что депутаты от БПП стали инициаторами введения уголовной ответственности за клевету. Как пояснили парламентарии такой шаг, в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с вседозволенностью распространение ложных фактов.

Читайте также: Порошенко подал в суд на BBC: известна суть дела

Сам же лидер политсилы и одновременно украинский гарант Петр Порошенко выступил против такого законопроекта. В частности, так убеждает его представитель Святослав Цеголко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую ​​позицию фракции поддерживает", – отметил он.