02:08
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Депутати від БПП хочуть карати в'язницею за наклеп: реакція Порошенка

      25
      Порошенко не підтримав запровадження кримінальної відповідальності за наклеп
      Порошенко не підтримав запровадження кримінальної відповідальності за наклеп

      Президент України Петро Порошенко не підтримав ініціативу деяких представників його політсили щодо запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.

      Раніше 24 канал повідомляв, що депутати від БПП стали ініціаторами запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Як пояснили парламентарі такий крок, останнім часом в Україні свободу слова все частіше плутають зі вседозволеністю поширення помилкових фактів.

      Читайте також: Порошенко подав до суду на BBC: відома суть справи

      Натомість сам лідер політсили та водночас український гарант Петро Порошенко виступив проти такого законопроекту. Зокрема, так переконує його речник Святослав Цеголко, пише "Інтерфакс-Україна".

      "Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує", – зазначив він.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суддя, що зробила феноменальну кар'єру завдяки Януковичу, досі розкішно живе та їздить до Росії
      22 листопада , 23:50 Суддя, що зробила феноменальну кар'єру завдяки Януковичу, досі розкішно живе та їздить до Росії
      318
      Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      22 листопада , 23:00 Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      Дмитро Гнап 228
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1275
      Головні новини 22 листопада: скандал із KFC у Києві, нові міністри та погрози Трампа
      22 листопада , 22:13 Головні новини 22 листопада: скандал із KFC у Києві, нові міністри та погрози Трампа
      2288
      "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      22 листопада , 21:30 "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      Юлія Ліпенцева 308
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук