Депутаты приняли законопроект, предварительное голосование за который было первым провальным

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1061 об управлении безопасностью автомобильных дорог. Примечательно, что предыдущее голосование по этому проекту – его рассмотрение по сокращенной процедуре – стало первым провальным для новой Рады.

Во втором чтении за принятие законопроекта в целом нашлось не только 226 голосов – его поддержали 316 парламентариев.

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Что предусматривает законпроект?

Методика определения экономических потерь от ДТП:

утверждение методики определения экономических потерь в связи с гибелью или ранением людей в результате дорожно-транспортных происшествий;

утверждение методики определения экономических потерь в связи с гибелью или ранением людей в результате дорожно-транспортных происшествий; Анализ аварийности дорог:

проведение линейного анализа аварийности на ведомственных автомобильных дорогах, улицах и дорогах городов и других населенных пунктов, железнодорожных переездах;

проведение линейного анализа аварийности на ведомственных автомобильных дорогах, улицах и дорогах городов и других населенных пунктов, железнодорожных переездах; Выявление аварийно-опасных участков:

выявление аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства;

выявление аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства; Совершенствование организации дорожного движения :

внедрение на аварийно-опасных участках и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий соответствующих мер по усовершенствованию организации дорожного движения;

: внедрение на аварийно-опасных участках и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий соответствующих мер по усовершенствованию организации дорожного движения; Аудит безопасности дорог:

на стадии эксплуатации автомобильных дорог проводятся проверки их безопасности, которые являются обязательными на автомобильных дорогах общего пользования.

Что известно о предварительном голосовании за этот законопроект?12 сентября 2019 года Верховная Рада Украины IX созыва впервые с начала своей каденции не смогла собрать 226 голосов для принятия решения. Это произошло во время голосования о рассмотрении законопроекта об управлении безопасностью автомобильных дорог по сокращенной процедуре.



Интересно, что буквально перед этим парламентарии поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №1061 248 голосами "за".