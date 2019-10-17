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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Депутаты приняли законопроект, предварительное голосование за который было первым провальным

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      Рада приняла законопроект об управлении безопасностью автомобильных дорог
      Рада приняла законопроект об управлении безопасностью автомобильных дорог / agropolit.com

      Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1061 об управлении безопасностью автомобильных дорог. Примечательно, что предыдущее голосование по этому проекту – его рассмотрение по сокращенной процедуре – стало первым провальным для новой Рады.

      Во втором чтении за принятие законопроекта в целом нашлось не только 226 голосов – его поддержали 316 парламентариев.

      Интересно: Рада приняла законопроект о разоблачителях коррупции: детали

      Что предусматривает законпроект?

      • Методика определения экономических потерь от ДТП:
        утверждение методики определения экономических потерь в связи с гибелью или ранением людей в результате дорожно-транспортных происшествий;
      • Анализ аварийности дорог:
        проведение линейного анализа аварийности на ведомственных автомобильных дорогах, улицах и дорогах городов и других населенных пунктов, железнодорожных переездах;
      • Выявление аварийно-опасных участков:
        выявление аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере дорожного хозяйства;
      • Совершенствование организации дорожного движения:
        внедрение на аварийно-опасных участках и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий соответствующих мер по усовершенствованию организации дорожного движения;
      • Аудит безопасности дорог:
        на стадии эксплуатации автомобильных дорог проводятся проверки их безопасности, которые являются обязательными на автомобильных дорогах общего пользования.

      Что известно о предварительном голосовании за этот законопроект?12 сентября 2019 года Верховная Рада Украины IX созыва впервые с начала своей каденции не смогла собрать 226 голосов для принятия решения. Это произошло во время голосования о рассмотрении законопроекта об управлении безопасностью автомобильных дорог по сокращенной процедуре.

      Интересно, что буквально перед этим парламентарии поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №1061 248 голосами "за".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Дороги Аварии и ДТП Верховная Рада
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