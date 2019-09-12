Верховная Рада впервые провалила голосование: не набрали 226 голосов

Верховная Рада Украины IX созыва впервые с начала своей каденции не смогла собрать 226 голосов для принятия решения. Это произошло во время голосования о рассмотрении законопроекта об управлении безопасностью автомобильных дорог по сокращенной процедуре.

Буквально перед этим парламентарии поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №1061 248 голосами "за".

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Впрочем, уже через несколько минут, когда на голосование поставили сокращенную подготовку проекта закона ко второму чтению, то поддержали такое решение лишь 223 народных избранника. Еще 14 депутатов высказались против, а 61 – воздержался.

Это было первое решение, которое за 6 сессионных дней Верховная Рада IX созыва не смогла принять. До этого действующие депутаты находили голоса на все голосования за проекты постановлений или законов, кроме рейтингового голосования за вице-спикера Рады.

Более того, на этом все не закончилось, поскольку впоследствии Рада впервые провалила голосование за закон. Так, парламентарии не смогли принять в первом чтении законопроект об отмене действия всех актов СССР и УССР на территории Украины.

Этот проект закона поддержали лишь 214 депутатов, 30 выступили против, а воздержались сразу 76 народных избранников. При этом "Слуга народа" отдала лишь 210 голосов за этот законопроект.