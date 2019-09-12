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      Верховна Рада вперше провалила голосування: не назбирали 226 голосів

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      Верховна Рада ІХ скликання вперше провалила голосування
      Верховна Рада ІХ скликання вперше провалила голосування / zik.ua

      Верховна Рада України ІХ скликання вперше з початку своєї каденції не змогла назбирати 226 голосів для ухвалення рішення. Це відбулося під час голосування про розгляд законопроєкту про управління безпекою автомобільних доріг за скороченою процедурою.

      Буквально перед цим парламентарі підтримали у першому читанні відповідний законопроєкт №1061 248 голосами "за".

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      Втім вже через кілька хвилин, коли на голосування поставили скорочену підготовку проєкту закону до другого читання, то підтримали таке рішення лише 223 народні обранці. Ще 14 депутатів висловилися проти, а 61 – утримався.

      Це було перше рішення, яке за 6 сесійних днів Верховна Рада ІХ скликання не змогла ухвалити. До цього чинні депутати знаходили голоси на всі голосування за проєкти постанов чи законів, крім рейтингового голосування за віце-спікера Ради.

      Ба більше, на цьому все не закінчилося, позаяк згодом Рада вперше провалила голосування за закон. Так, парламентарі не змогли ухвалити у першому читанні законопроєкт про скасування дії усіх актів СРСР та УРСР на території України.

      Цей проєкт закону підтримали лише 214 депутатів, 30 виступили проти, а утрималися одразу 76 народних обранців. При цьому "Слуга народу" віддала лише 210 голосів за цей законопроєкт.

      "перші рази" нової ради:
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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