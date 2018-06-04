Депутаты рассказали, когда будут голосовать за закон об Антикоррупционном суде

Депутаты не смогли достичь договоренности о роли международных экспертов в отборе судей в Антикоррупционный суд. Также продолжаются переговоры с МВФ. Известно, что голосование во втором чтении за этот закон состоится 7 июня.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала.

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Председатель парламента Андрей Парубий пообещал, что сделает все, чтобы создать независимый орган. А премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если депутаты не проголосуют за законопроект об Антикоррупционном суде.

В блоке Петра Порошенко, где не согласны с ключевой ролью международных экспертов, нашли чем упрекнуть премьеру. Мол, от него МВФ требует поднять цены на газ, то пусть этим и занимается.

В "Самопомочи", "Батькивщине" и "Народном фронте" также требуют ключевую роль международных экспертов в отборе судей. Утверждают, что только тогда этот суд сможет быть по-настоящему независимым.

Напомним, создание Антикоррупционного суда – требование Международного валютного фонда. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом списке только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Президент подал свой законопроект об Антикоррупционном суде в Верховную Раду в конце декабря.



Но эксперты Венецианской комиссии призвали изменить его. В частности, снизить требования к судьям и предоставить общественному совету международных экспертов больше возможностей контроля. В январе народные депутаты уже пытались внести в повестку дня законопроект. Но голосов не хватило. Через законодательные процедуры Антикоррупционный суд заработает в Украине не раньше 2019 года.