Депутати розповіли, коли голосуватимуть за закон про Антикорупційний суд

Депутати не змогли досягнути домовленості щодо ролі міжнародних експертів у відборі суддів до Антикорупційного суду. Також тривають перемовини з МВФ. Відомо, що голосування у другому читання за цей закон відбудеться 7 червня.

Про це розповіла кореспондент 24 Каналу.

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Голова парламенту Андрій Парубій пообіцяв, що зробить усе щоб створити незалежний орган. А прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що піде у відставку, якщо депутати не проголосують за законопроект про Антикорупційний суд.

У блоці Петра Порошенка, де не погоджуються з ключовою роллю міжнародних експертів знайшли чим докорити прем’єру. Мовляв, в нього МВФ вимагає підняти ціни на газ, то нехай цим і займається.

У "Самопомочі", "Батьківщині" і "Народному фронті" також вимагають на ключовій ролі міжнародних експертів у відборі суддів. Стверджують, що тільки тоді цей суд зможе бути по-справжньому незалежним.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду – вимога Міжнародного валютного фонду. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три - це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Президент подав свій законопроект про Антикорупційний суд до Верховної Ради наприкінці грудня.

Але експерти Венеційської комісії закликали змінити його. Зокрема, знизити вимоги до суддів і надати громадській раді міжнародних експертів більше можливостей контролю. У січні народні депутати вже намагалися внести до порядку денного законопроект. Але голосів не вистачило. Через законодавчі процедури Антикорупційний суд запрацює в Україні не раніше 2019 року.