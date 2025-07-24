Странная позиция, – у Зеленского резко отреагировали на слова о передаче Patroit в 2026

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что Украина получит системы Patriot не раньше 2026 года. В Офисе Президента возмутились этим материалом.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что украинская власть проводит точные расчеты относительно того, как закрыть небо над Украиной, чтобы защитить гражданское население, ведь Россия сознательно наносит удары по мирным жителям. Власть это понимает и работает над решением.

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Когда будет оружие в Украине?

Он добавил, что потом в изданиях вроде Spiegel или Bild появляется информация, что, возможно, систему защиты неба будет построена только к середине 2026 года. Это, по сути, прямой призыв России к усилению атак на гражданских.

Он добавил, что переговоры о поставках и мобильных систем противоракетной обороны, и больших стационарных систем продолжаются ежедневно. В Бундестаге ищут возможности существенно ускорить вопрос покупки и поставки в Украину.

Это может быть завтра, может быть через неделю, может быть послезавтра. Мне кажется, что говорить: "это будет в 2026 году", или "будет через год", или "через полгода" – ну, это странная позиция. Публичная. Мягко говоря, стимулирующая для России,

– сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что вся информация, связанная с логистикой поставок оружия, должна оставаться засекреченной. Также он отметил, что украинская власть понимает, какое именно вооружение необходимо для того, чтобы закрыть небо от российских атак. А европейские партнеры понимают, что это оружие нужно Украине как можно быстрее и уже работают над соответствующими решениями.

Подоляк также сообщил, что Соединенные Штаты приняли принципиальное решение: они будут поставлять Украине определенные системы и продавать или передавать необходимое количество ракет, в том числе и к системам Patriot. Он отметил, что это критически важно, ведь Украина нуждается не только в системах ПВО, но и противоракетах.

По словам Подоляка, интенсивность переговоров остается очень высокой. Созданы инициативные группы в ряде стран, которые активно работают над решением этих вопросов. Переговоры также продолжаются в рамках ЕС, и, по его убеждению, необходимые решения будут приняты в ближайшее время.