Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що українська влада проводить точні розрахунки щодо того, як закрити небо над Україною, щоб захистити цивільне населення, адже Росія свідомо завдає ударів по мирних жителях. Влада це розуміє й працює над рішенням.

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Коли буде зброя в Україні?

Він додав, що потім у виданнях на кшталт Spiegel чи Bild з'являється інформація, що, можливо, систему захисту неба буде побудовано лише до середини 2026 року. Це, по суті, прямий заклик Росії до посилення атак на цивільних.

Він додав, що переговори щодо постачання і мобільних систем протиракетної оборони, і великих стаціонарних систем тривають щоденно. У Бундестазі шукають можливості суттєво пришвидшити питання купівлі й постачання в Україну.

Це може бути завтра, може бути через тиждень, може бути післязавтра. Мені здається, що говорити: "це буде у 2026 році", чи "буде через рік", чи "через пів року" – ну, це дивна позиція. Публічна. М'яко кажучи, стимулююча для Росії,

– сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що вся інформація, пов'язана з логістикою постачання зброї, має залишатися засекреченою. Також він зазначив, що українська влада розуміє, яке саме озброєння необхідне для того, щоб закрити небо від російських атак. А європейські партнери розуміють, що ця зброя потрібна Україні якнайшвидше і вже працюють над відповідними рішеннями.

Подоляк також повідомив, що Сполучені Штати ухвалили принципове рішення: вони постачатимуть Україні певні системи та продаватимуть або передаватимуть необхідну кількість ракет, зокрема й до систем Patriot. Він наголосив, що це критично важливо, адже Україна потребує не лише систем ППО, а й протиракет.

За словами Подоляка, інтенсивність переговорів залишається дуже високою. Створено ініціативні групи в низці країн, які активно працюють над вирішенням цих питань. Переговори також тривають у межах ЄС, і, на його переконання, необхідні рішення будуть ухвалені найближчим часом.