Кремль хочет отвести от себя ответственность – США о "судилище" над защитниками Мариуполя

Госдеп США осудил планы россии провести циничное "судилище" над украинскими пленными бойцами в Мариуполе. Вашингтон назвал это "издевательством над правосудием"

Все военнопленные имеют право на защиту, – Госдеп

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что кремль пытается отвлечь внимание от преступлений своей армии. Политик возмутился из-за этого.

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кремль пытается увести от себя ответственность за агрессивную войну путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине. Планируемые показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием. Мы их решительно осуждаем,

– подчеркнул Прайс.

Он подчеркнул, что все военнослужащие Вооруженных Сил Украины, в том числе и иностранные добровольцы, имеют право на статус военнопленных и защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.

Именно поэтому, что США призвали россию выполнять свои обязательства по международному праву. При этом Госдеп подчеркнул, что будет продолжать твердо поддерживать украинский народ, защищающий свою свободу.

Что известно о возмутительных планах оккупантов в Мариуполе

русские оккупанты разместили на сцене мариупольской филармонии клетки. В них они готовятся показательно и незаконно судить украинских военных. Такие планы врага еще раз демонстрируют, что российские военные никакие не военные, а настоящие террористы. Ведь каждый военный должен соблюдать международные законы, нарушают их только террористы.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если кремль решится на "судилище", никаких переговоров больше не будет. В ООН заявили, что "трибунал" над пленными будет военным преступлением.

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