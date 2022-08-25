Усі військовополонені мають право на захист, – Держдеп

Представник Держдепу Нед Прайс заявив, що кремль намагається відвернути увагу від злочинів своєї армії. Політик обурився через це.

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кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні. Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя. Ми їх рішуче засуджуємо,

– наголосив Прайс.

Він підкреслив що усі військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема й іноземні добровольці, мають право на статус військовополонених та захист відповідно до Женевських конвенцій.

Саме тому, що США закликали росію виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом. При цьому Держдеп наголосив, що продовжуватиме твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.

Що відомо про обурливі плани окупантів у Маріуполі

російські окупанти розмістили на сцені маріупольської філармонії клітки. У них вони готуються показово й незаконно "судити" українських військових. Такі плани ворога вкотре демонструють, що російські військові ніякі не військові, а справжні терористи. Адже кожен армієць повинен дотримуватися міжнародних законів, порушують їх лише терористи.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо кремль наважиться на "судилище", ніяких переговорів більше не буде. В ООН заявили, що "трибунал" над полоненими буде воєнним злочином.

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