росія буде підтягувати показання якихось свідків і якихось міжнародних спостерігачів

Про це під час пресконференції розповів захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок, який повернувся з полону. Він наголосив, що "судилище" захисників Маріуполя – це не "трибунал" з пошуком правди, оскільки "для росії вже є якісь певні висновки, які вона хоче показати".

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Український військовий, позивний якого "Вікіпедія", підкреслив, що в росії у звичайних цивільних судах виправдальних вироків приблизно 2%.

Там суд – це не орган, який шукає правду та вирішує, хто винуватий, а хто ні. Суд у росії – це процес, під час якого вони намагаються псевдоофіційно показати, чому ця людина винна. Не шукати, чи вона винна, чи ні. Вона з точки зору суду вже винна. І просто потім підтягується те, що вона видає як факти,

– сказав Владислав Жайворонок.

"Вікіпедія" розповів, як росія може провести "судилище" над українськими військовополоненими. Він наголосив, що росія вже визначила ціль й українські військові будуть названі винним.

Владислав Жайворонок заявив, що росія буде підтягувати показання якихось свідків і якихось міжнародних спостерігачів, щоб видати це як правду.

Але, що це будуть за свідки? Це будуть невідомі громадяни, які щось казатимуть на камеру. росія буде подавати так наче це свідки,

– сказав "Вікіпедія".

За його словами, на "судилищі" будуть громадяни якихось інших країн, через що росія подаватиме це як міжнародний процес. Зокрема, йдеться про громадян дружніх до росії Сирії, білорусі та Північної Кореї.

Український військовий припускає, що росія буде використовувати вбивство дарьї дугіної, доньки "ідеолога" владмірі путіна – алєксандра дугіна.

"Вікіпедія" каже, що не здивується, "якщо з'являться вибиті на допитах якісь показання моїх друзів". Зокрема, Жайворонок припускає, що росіяни змусять українських полонених підписатися, що вони знають Наталю Вовк.

До уваги. російська фсб заявила, що українка Наталя Вовк буцімто відповідальна за вбиство дугіної. Однак у полку захисників Маріуполя заявили, що Вовк не належала до них.

"Вікіпедія" наголосив, що росіяни будуть показово робити імітування судового процесу та приплітатимуть "доньок дугіна та міфічних вбитих". За словами Жайворона, росія надаватиме докази, які не можна перевірити.

Також він зазначив, що росія буде намагатися звинуватити українських військових у вбивстві жителів Маріуполя, хоча саме росіяни розбомбили місто. "Вікіпедія" підкреслив, що в сил оборони Маріуполя не було такої кількості вогневих засобів, щоб так знищити Маріуполь.

Що відопо про "судилище", яке готують окупанти

В українські розвідці повідомили, що росіяни готуються 24 серпня на День Незалежності України провести "судилище" над військовополоненими в Маріуполі.

У ГУР МО переконані, що судилище, яке готують російські окупанти над українськими військовими у Маріуполі, спрямоване на залякування українського населення.

У мережі показали готові камери для захисників "Азовсталі", які зробили російські окупанти. У такий спосіб загарбники готуються до "судилища" над військовополоненими у філармонії Маріуполя.

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