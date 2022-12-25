Пушкина прочь: в Харькове наконец-то переименовали театр, названный в честь русского поэта

До недавнего времени в Харькове существовал драматический театр, названный в честь одного из самых главных поэтов Российской империи. Речь идет об Александре Пушкине, однако, к счастью, его имя уже убрали из названия театра.

В то время, когда в Одессе отказываются переименовывать улицы в честь украинских защитников, в Харькове дерусификация продолжается полностью. Собственно, из названия "Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина" убрали слова "русский" и "Пушкин".

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Какое теперь название драмтеатра

Как отмечает депутат облсовета Галина Куц, на сессии за переименование театра проголосовал 81 депутат. Теперь культурное здание называется "Харьковский академический драматический театр" – в нем нет слов, которые напрямую ассоциируются с государством-агрессором.



Решение Харьковского облсовета о переименовании театра / Фото из фейсбука Галины Куц

Также на это решение отреагировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что россияне уже более 10 месяцев демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим памятникам Харькова.

Россияне ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей. Только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери,

– написал он.

Кроме того, Синегубов написал, что россияне являются нацией вандалов, которая не уважает прошлое и не заслуживает будущего, а это решение, как никогда, своевременно.

Дерусификация продолжается: музыка и праздники

Очевидно, что украинцам еще не один год придется прилагать немало усилий, чтобы окончательно избавиться не только от российского наследия физически, но и ментально. К этой теме следует упомянуть, что после начала полномасштабного вторжения граждане нашего государства практически перестали слушать музыку российских исполнителей и фактически спонсировать государство террористку.

Кроме того, Украина переходит на празднование рождественских праздников по Григорианскому календарю и забывает о существовании Деда Мороза как "символа" Нового года и "незабываемой атмосферы".



Чем отличается Дед Мороз от Святого Николая / Картинка 24 Канала