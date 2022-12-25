У той час, коли в Одесі відмовляються перейменовувати вулиці на честь українських захисників, в Харкові дерусифікація триває наповну. Власне, з назви "Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна" прибрали слова "російський" та "Пушкіна".

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Яка тепер назва драмтеатру

Як зазначає депутатка облради Галина Куц, на сесії за перейменування театру проголосував 81 депутат. Тепер культурна будівля має назву "Харківський академічний драматичний театр" – у ній немає слів, що напряму асоціюються з державою-агресоркою.



Рішення Харківської облради про перейменування театру / Фото з фейсбуку Галини Куц

Також на це рішення відреагував глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що росіяни уже понад 10 місяців демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова.

Росіяни рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів. Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері,

– написав він.

Окрім того, Синєгубов написав, що росіяни є нацією вандалів, яка не шанує минуле і яка не заслуговує на майбутнє, а це рішення, як ніколи, на часі.

Дерусифікація триває: музика та свята

Очевидно, що українцям ще не один рік доведеться докладати чимало зусиль, аби остаточно позбутись не тільки від російського спадку фізично, а й ментально. До цієї теми варто згадати, що після початку повномасштабного вторгнення громадяни нашої держави практично перестали слухати музику російських виконавців та фактично спонсорувати державу терористку.

Окрім того, Україна переходить на відзначання різдвяних свят за Григоріанським календарем та забуває про існування Діда Мороза як "символу" Нового року та "незабутньої атмосфери".



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