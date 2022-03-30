Держаться там можно еще месяцами, – Арестович о военной обороне Мариуполя

По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, Мариуполь имеет все шансы держать оборону еще месяцами. Однако для этого из города нужно вывести гражданское население.

Героический Мариуполь сдерживает крупные силы противника, которые были бы переброшены на другие участки фронта. Алексей Арестович отметил, что сейчас задача города – держаться.

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Чем дольше защитники Мариуполя будут держать оборону, тем больше шансов, что украинская власть и международное сообщество смогут спасти мирных жителей. И, конечно, изменить ситуацию на фронте.

Арестович предположил, сможет ли Мариуполь удержать оборону

Однако главная проблема Мариуполя – не военная. Наши защитники ликвидировали там уже 6 старших командиров Росармии, и благодаря своему профессионализму они могут обороняться еще долго. Помогло мариупольцам и уничтожение вражеского корабля в Бердянске, через порт которого Россия "поставляла" свои войска под Мариуполь.

Я очень хорошо знаю Мариуполь. Это огромный город, и взять его очень и очень непросто,

– подчеркнул Арестович.

Теперь самое важное – вывести из города гражданское население. Тогда Мариуполь сможет держаться еще долго.

Держаться там можно еще месяцами. А учитывая то, что у двух армий совпадают калибры оружия, то в ближнем бою можно забирать боеприпасы для стрелкового оружия, гранатометов, которых хватит надолго. Да и "большая земля" помогает,

– добавил советник главы ОП.

Именно из-за преступлений оккупантов против гражданского населения Мариуполь подвергся таким значительным разрушениям. Россия уже начала принудительно вывозить жителей города на свою территорию.

"Мужчин отбирают, фильтруют и пытаются поставить в российскую армию, а женщины с детьми оказываются в разных Саратовах и Омсках с очень жесткими условиями и едва ли не принудительным трудом", – добавил Арестович.

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