Государственный телеканал "Дом" регулярно транслирует советские фильмы с пропагандой коммунизма

23 октября 2021 , 20:39
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телеграм-канал Сергея Стерненко

На государственном телеканале "Дом", несмотря на запрет, транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма. Это происходит на регулярной основе.

  • Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. Он напомнил, что в Украине есть закон, предусматривающий уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической пропаганды.

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Стерненко подчеркнул, что советские фильмы транслируют на государственном телеканале.

Это не российское телевидение. Это на государственном телеканале "Дом" постоянно транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма, Ленина и Сталина,
– написал активист.

Какое наказание грозит телеканалу

В Украине изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов наказывается:

  • ограничением свободы на срок до 5 лет,
  • лишением свободы на тот же срок,
  • с конфискацией имущества или без таковой.

Телеканал "Дом" регулярно транслирует советские фильмы: смотрите видео

Что известно о телеканале "Дом"?

Начал свое вещание год назад: 1 марта 2020 года на базе государственного телеканала UATV. Его цель – возвращение жителей оккупированных территорий к политической, культурной и общественной жизни Украины. Канал транслируется в цифровом и аналоговом вещании на временно оккупированных территориях Донбасса. Шеф-редактор канала Алексей Мацука.

Источник: Википедия

Это уже не первый зашквар "Дома"

  • В июле на телеканале "Дом" опубликовали карту России с оккупированным Крымом. Позже видео, где была карта, уже убрали из публичного доступа.
  • На телеканале добавили, что "в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает", а сам выпуск был удален с эфира канала.
Автор: Альона Захарова