Государственный телеканал "Дом" регулярно транслирует советские фильмы с пропагандой коммунизма
Источник:телеграм-канал Сергея Стерненко
На государственном телеканале "Дом", несмотря на запрет, транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма. Это происходит на регулярной основе.
- Об этом сообщил активист Сергей Стерненко. Он напомнил, что в Украине есть закон, предусматривающий уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической пропаганды.
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Стерненко подчеркнул, что советские фильмы транслируют на государственном телеканале.
Это не российское телевидение. Это на государственном телеканале "Дом" постоянно транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма, Ленина и Сталина,
– написал активист.
Какое наказание грозит телеканалу
В Украине изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов наказывается:
- ограничением свободы на срок до 5 лет,
- лишением свободы на тот же срок,
- с конфискацией имущества или без таковой.
Телеканал "Дом" регулярно транслирует советские фильмы: смотрите видео
Что известно о телеканале "Дом"?
Начал свое вещание год назад: 1 марта 2020 года на базе государственного телеканала UATV. Его цель – возвращение жителей оккупированных территорий к политической, культурной и общественной жизни Украины. Канал транслируется в цифровом и аналоговом вещании на временно оккупированных территориях Донбасса. Шеф-редактор канала Алексей Мацука.
Источник: Википедия
Это уже не первый зашквар "Дома"
- В июле на телеканале "Дом" опубликовали карту России с оккупированным Крымом. Позже видео, где была карта, уже убрали из публичного доступа.
- На телеканале добавили, что "в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает", а сам выпуск был удален с эфира канала.