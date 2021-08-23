Держитесь, мы с вами, – глава сената чешского парламента выступил в Раде
Источник:24 канал
Глава Сената Парламента Чехии Милош Вистрчил 23 августа выступил на торжественном заседании Верховной Рады. Он произнес речь о Крымской платформе.
Политик на украинском языке поздравил с 30-летием независимости страны. Дальше продолжил на чешском, рассказав об участии в саммите Крымской платформы.
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Политик поражен событиями в Крыму
Вистрчил вспомнил слова президента Владимира Зеленского о депортации крымских татар в 1944 году. Он обратил внимание, что история повторяется. Оккупанты выгоняют из Крыма коренных жителей.
Он добавил, что в начале октября 1938 года из тогдашней Чехословакии тоже выселяли людей, потому что гитлеровская Германия оккупировала эту землю.
"Вы можете положиться на то, что современная Чехия хорошо знает, в какой ситуации вы сейчас находитесь, и насколько это тяжело", – сказал Вистрчил.
Чиновник поддержал создание Крымской платформы и заверил, что Чехия стоит на украинской стороне.
Держитесь, мы с вами,
– подытожил политик.
Как прошел первый саммит Крымской платформы
- Саммит Крымской платформы в Украине состоялся 23 августа. В нем приняли участие представители более 40 стран.
- Члены саммита подписали декларацию об осуждении оккупации Крыма, а также преследования людей на территории полуострова. Важно, что Россию на международном уровне признали государством-оккупантом.
- Зеленский отметил, что к декларации могут присоединиться и другие страны. Документ предусматривает, что государства могут даже рассмотреть дополнительные санкции.
- Зеленский спрогнозировал, что последний саммит Крымской платформы может состояться в Крыму – в Ялте.