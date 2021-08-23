Держитесь, мы с вами, – глава сената чешского парламента выступил в Раде

Глава Сената Парламента Чехии Милош Вистрчил 23 августа выступил на торжественном заседании Верховной Рады. Он произнес речь о Крымской платформе.

Политик на украинском языке поздравил с 30-летием независимости страны. Дальше продолжил на чешском, рассказав об участии в саммите Крымской платформы.

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Политик поражен событиями в Крыму

Вистрчил вспомнил слова президента Владимира Зеленского о депортации крымских татар в 1944 году. Он обратил внимание, что история повторяется. Оккупанты выгоняют из Крыма коренных жителей.

Он добавил, что в начале октября 1938 года из тогдашней Чехословакии тоже выселяли людей, потому что гитлеровская Германия оккупировала эту землю.

"Вы можете положиться на то, что современная Чехия хорошо знает, в какой ситуации вы сейчас находитесь, и насколько это тяжело", – сказал Вистрчил.

Чиновник поддержал создание Крымской платформы и заверил, что Чехия стоит на украинской стороне.

Держитесь, мы с вами,

– подытожил политик.

Как прошел первый саммит Крымской платформы