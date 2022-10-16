Держитесь подальше от гражданской инфраструктуры: несколько председателей ОГА призвали не пренебрегать тревогой

В Украине уже четвертый раз за 16 октября объявили воздушную тревогу во многих областях Украины. Людей призывают не пренебрегать сиренами и находиться в укрытии сигнала об отбое.

С такой просьбой обратились сразу ряд руководителей ОВА, передает 24 канал.

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В частности, к украинцам обратились:

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подчеркнул: враг запускает ракеты по Украине. Отнеситесь серьезно к своей безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!

Дмитрий Лунин подчеркнул: враг запускает ракеты по Украине. Отнеситесь серьезно к своей безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и находитесь в укрытиях! Глава Николаевской ОВА Виталий Ким: летят (ракеты – 24 канал). Отнеситесь серьезно.

Виталий Ким: летят (ракеты – 24 канал). Отнеситесь серьезно. Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита: прошу всех найти безопасные места и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Не передвигайтесь по улицам, следите за сигналами воздушной тревоги.

Виктор Микита: прошу всех найти безопасные места и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Не передвигайтесь по улицам, следите за сигналами воздушной тревоги. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш: настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие!

Владимир Труш: настойчиво прошу всех немедленно пройти в укрытие! Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович: небо очень тревожное. Враг запускает ракеты по всей Украине!

Андрей Райкович: небо очень тревожное. Враг запускает ракеты по всей Украине! Не пренебрегайте и не забывайте об укрытиях.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк: воздушная тревога по всей стране, оставайтесь пожалуйста в укрытиях.

Руслан Запаранюк: воздушная тревога по всей стране, оставайтесь пожалуйста в укрытиях. Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук: жители Ивано-Франковской области, воздушная тревога продолжается, оставайтесь в укрытиях. Имеется угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте фото, видео и предположений, не помогайте врагу.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин также подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов остается очень высокой, поэтому следует находиться в укрытии. В то же время, мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко проинформировал, что вражеские дроны летят на Запад Украины. Один из них уже был замечен в Винницкой области.

Есть ли взрывы

Телеграм-каналы пишут о взрывах в Кировоградской области, которые, вероятно, были вызваны работой ПВО. Также в небе над Киевской областью работает наша авиация. Глава Полтавской ОВ заявил, что в Кременчугском районе замечены воздушные объекты.

СМИ сообщают о вероятном запуске ракет Х-101 с Каспийского направления и взлете вражеского Миг-31 с ракетой "Кинжал".

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Сбить такую ракету очень трудно, поэтому лучше не подвергать себя опасности.