Десант работает: Сичеславская бригада уничтожила вражескую технику вместе с личным составом

18 марта 2022 , 15:30
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25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

Украинские военные продолжают уничтожать врагов. Иногда от их техники остается металлолом, а от самих оккупантов только пепел.

Так случилось и с врагами, которых уничтожили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Наши защитники опубликовали фотографии оставшегося от врага.

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"Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Десант работает! Смерть врагам!", – подписали фотографии украинские военные.


Обгоревшие остатки российского оккупанта / Фото 25 Сичеславская бригада

По предварительным данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта украинскими военными были уничтожены около 14200 оккупантов, 450 танков и 1448 боевых бронированных машин. Это ориентировочные данные. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Автор: Ігор Саджениця