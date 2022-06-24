Десантник посвятил уничтожение российского вертолета Ка-52 своему одномесячному ребенку

Россия продолжает терять дорогостоящую технику на войне против Украины. Один из таких сбитых вертолетов десантник посвятил своему одномесячному ребенку.

22 июня в небе над Украиной был сбит российский военный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость – около 16 миллионов долларов. А сбили его из переносного зенитно-ракетного комплекта "Игла", который был разработан еще в советские времена, а сейчас стоит около 60 – 80 тысяч долларов.

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Сбил вражеский разведывательно-ударный вертолет десантник Назар из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"В тот день наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских вертолета Ка-52. Наверное, проводили авиаразведку. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла" , и совершил пуск. Ракета попала в "вертушка"! Из подбитого вертолета повалил густой черный дым", – рассказал десантник.

После этого успешное сбивание российского вертолета подтвердили собратья из соседней позиции.

Впоследствии сбитие российского вертолета подтвердили и в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Утром 23 июня они опубликовали новые данные о потерях российских оккупантов в войне против Украины. Так, количество сбитых вертолетов возросло до 183 единиц. Больше украинские военные сбивают беспилотников оперативно-тактического уровня – их уже 622 (по состоянию на утро 24 июня). Самолетов же Россия потеряла за это время 216.

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Для украинского воина это первая подведенная цель. Назар отмечает, что уничтожение боевого вертолета захватчиков он посвятил своему ребенку, которому недавно исполнился месяц со дня его рождения.

Стоит отметить, что сбитый Ка-52 стал не единственной "подкованной" целью десантников в этот день. Десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями Львовской бригады ДШВ было уничтожено два БТРа и две БМД противника.

По состоянию на 24 июня, украинские военные уничтожили 3637 боевых бронированных машин и 1507 танков врага. Что касается самых русских захватчиков, то их пало уже около 34530. 23 июня наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Эти данные приблизительны, ведь бои продолжаются и дальше, и вести точный подсчет нет возможности.

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