Российские захватчики перекинули десантников с Юга. Сейчас их используют на особо опасных участках.

С сентября по октябрь большинство сильно ослабленных частей ВДВ было направлено на оборону территории, удерживаемой Россией к западу от реки Днепр в Херсонской области. Об этом заявили в британской разведке.

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Куда Россия перекинула десантников с Юга

Эксперты говорят, что за последние две недели Россия, вероятно, перекинула основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты. Их по-прежнему будут использовать на особо опасных участках.

Также некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами.

Хотя этот плохо обученный персонал ослабит предположительно элитный потенциал ВДВ, Россия, вероятно, по-прежнему будет направлять эти подразделения в секторы, которые считаются особенно важными.

– отметили в британской разведке.

Сейчас потенциальные оперативные задачи ВДВ включают в себя поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут Донецкой области.

Костромские десантники плачут из-за проблем

У костромских десантников, которых ВСУ разбили еще под Киевом, возникла истерика. У них нет много необходимой техники.

Так, оккупант 331 парашютно-десантного полка написал в своем рапорте "о проблемных вопросах", что у них осталось 5 бронетранспортеров из штатных 104; 8 артиллерийских систем на полк; нет дальнобойных снарядов. Из 400 нужных снарядов, они получают всего 80; нет противотанковых средств; малое количество ночных прицелов, тепловизоров, квадрокоптеров, радиостанций и так далее.

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