Десантники уничтожили оккупантов из "Ахмат" и 115 бригады, те на видео хвастались смелостью

Россияне пытались штурмовать позиции украинских войск в Курской области, хвастаясь этим. Впрочем, наши десантники разбили оккупантов полностью, еще 2 – взяли в плен.

Об этом рассказали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. При этом там отметили, что оккупанты не надеялись на такую судьбу, ведь снимали видео о том, какие они храбрые.

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В Курской области россияне решили штурмовать позиции десантников. Наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения "Ахмат" готовились бравурно захватить украинские позиции, снимали видео, какие они сильные и храбрые,

– рассказали военные.

В ДШВ заметили, что вся уверенность врага "сдулась" на поле боя и они один за другим погибли.

Десантники ликвидировали оупантов на Курщине: видео

"Однако среди россиян нашлось двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь", – отметили десантники.

Заметьте. Украинские военные несколько месяцев ведут наступление на Курщине. За время операции российские войска потеряли более 17 тысяч солдат в Курской области, еще 700 были – оказались в плену.