Десантные корабли России приблизились к побережью у Одессы

К побережью рядом с Одессой приблизилось несколько групп десантных кораблей оккупантов. Это подтверждают несколько спутниковых снимков.

Об этом сообщил ресурс Naval News. Затем информацию подтвердили и украинским журналистам анонимные источники в Генштабе ВСУ.

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Какие корабли направляются к побережью

Корабли российских ВМС в 12 часов 15 марта были уже достаточно близки к украинскому побережью. На спутниковом снимке Sentinel 2 заметили не менее 14 судов.

Предварительный анализ позволил выделить там 3 группы:

две из них – боевые корабли;

одна – несколько десантных судов.



Локация кораблей по состоянию на 11:47 / Изображение Naval News

Какие корабли приближаются к берегу

Впереди северной группы, вероятно, идет буксир или тральщик. Позади него 2 десантных корабля класса Ropucha. Также есть еще один буксир и трейлер Ropucha.

Южную группу ведет крейсер "Москва". Вероятно, в ее состав входят 2 десантных корабля класса "Аллигатор" и десантный корабль класса "Иван Грен" или "Петр Моргунов". Есть там и меньший военный корабль. Журналисты предположили, что это может быть ракетный корвет класса Буян-М.

Также есть группа меньших военных кораблей. Скорее всего, это ракетные корветы.

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Откуда они отправились

Журналисты считают, что десантные корабли отправились непосредственно со своих исходных позиций – побережье Крыма. Следует заметить, что ранее российские военные уже подплывали близко к Одессе.

Однако на этот раз все указывает на то, что это может быть десант. О возможности такого развития событий уже говорили двумя днями раньше. И все же наши защитники готовятся к тому, что это может произойти, поэтому в Одессе готовы дать отпор оккупантам.

Уже обстреляли побережье

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что эта группа кораблей уже совершила атаку берега. Он написал, что это произошло ориентировочно в 23:30. Враги обстреляли берег у села Тузлы Одесской области.

Выпустили множество боеприпасов с большой дистанции. Оккупанты хотели прощупать нашу систему береговой обороны,

– написал Геращенко.

Он добавил, что эта попытка атаки была неудачной. Также отметил, что на 00:30 никакой высадки не было.

Обращение главы ОВА по поводу угрозы высадки десанта: смотрите видео