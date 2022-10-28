Если они хотят – сделаем, – Подоляк о российской "десатанизации"

В России придумали новую причину для войны с Украиной – хотят провести десатанизацию. Но на самом деле именно Российская Федерация должна пройти через это и многое другое.

Об этом 24 каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он считает, что объявленная Кремлем "десатанизация" относится именно к России, а не к Украине.

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Подоляк отметил, что малообразованные и малокультурные варвары всегда ищут глобальный тезис, в рамках которого они с кем-то воюют.

И когда такие оборванцы приходят в высокоразвитую и цивилизованную страну, которая выглядит совсем иначе, им, чтобы оправдать свое ничтожество, нужно придумать какую-то пафосную цель.

– заявил советник главы ОПУ.

Потому, по словам Подоляка, российские захватчики и придумали, что будут бороться с какими-то сектами в Украине.

Однако, отметил он, надо понимать, что украинцы гораздо умнее, культурнее, образованнее и интеллигентнее, чем россияне. Даже при тяжелых условиях у нас нет абстрактной ненависти, есть только конкретное – к врагу. А у россиян она есть, и они это продают в своей пропаганде.

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Подоляк считает, что "десатанизация" касается именно России. Она должна пройти через все это – демилитаризацию, децентрализацию, деимпериализацию и десатанизацию. К тому же РПЦ больше похоже не на церковь, а на "олигархов на свечах".

Я не понимаю желания Европы втянуть в себя эту "чужеродную кровь", зачем это сделали? Россия не является ценностно-европейской страной, она застряла в другом измерении,

– сказал советник председателя ОПУ.

Он отметил, что у россиян есть "вирус", и это не коронавирус, а более опасный вирус, когда человек думает, что можно кого-то купить, убивать, насиловать или диктовать условия силой.

Желательно, чтобы этого не было на свете. Поэтому на сегодняшний день это наша миссия – "десатанизации" России, будем их десатанизировать, если они этого хотят,

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, если нужно было покупать у россиян нефть, то можно это делать, но через посредников, таких себе "санитарных комнат", чтобы вести переговоры с Россией и ничем от них не заразиться.

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