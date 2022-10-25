После "денацификации" придумали "десатанизацию": в России озвучили новую цель "спецоперации"

В России продолжают придумывать бред о так называемой "спецоперации" в Украине. На этот раз захватчики заговорили о якобы "десатанизации" нашей страны.

Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов заявил, что в Украине следует провести "десатанизацию". Об этом пишут пропагандистские СМИ.

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Так, Павлов говорит, что в Украине якобы есть "сотни действующих сект".

Считаю, что с продолжением "специальной военной операции" становится все более неотложным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации",

– заявил он.

Также Павлов упомянул осквернение поклонного креста в Киеве в 2015 году. По его словам, это было свидетельством действий язычников и "церкви сатаны".

Кстати, проявления "сатанизма" Павлов видит в "призывах убивать россиян". Он считает, что все эти "проявления" приветствуются на государственном уровне.

Мощным толчком к развитию "сектантства" в Украине Павлов назвал Революцию Достоинства 2013 – 2014 годов, после которой украинцы якобы начали отказываться от "многовековых традиций и ценностей" христианства, ислама и иудаизма.

"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новая власть превратила Украину из государства в тоталитарную гиперсекту", – утверждает он.

Что ж, это еще раз доказывает, что безумие в России не имеет дна. Раньше были "денацификация" и "демилитаризация", а теперь "десантизация". Интересно, что следующее придет на ум российским душевнобольным.

Кадыров призвал стирать украинские города с лица земли

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал стирать с лица земли украинские города. Так, он недоволен "слабыми ответами" российской армии на атаки наших воинов.

"Если прилетит снаряд в нашу сторону, в наш регион, нужно стирать с лица земли украинские города", – заявил Кадыров.

На эти слова Кадырову ответил Алексей Данилов. Он отметил, что чеченцам нужно уходить из Украины и воевать за независимость Ичкерии, пока не поздно. По его словам, это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с лица земли город Джохар (Грозный).

Напомним, что ранее Кадыров называл главным врагом "сатанизм", а противником на войне – НАТО.

С "сатанизмом", по его словам, воюет 3,5 тысячи чеченцев, но уйдет новая партия "добровольцев".

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