Десятки людей замерзли насмерть в машинах во время снегопада в Пакистане

Север Пакистана накрыли мощные снегопады. Чтобы увидеть аномальную непогоду собственными глазами, тысячи туристов отправились в город Мурри, из-за этого образовались пробки. По меньшей мере 21 человек погиб.

Люди оказались в снежной ловушке – они застряли в своих автомобилях. Военные пытаются расчистить дороги и спасти пострадавших.

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Пробки сковали дороги возле Мурри

В последние дни в город Мурри въехали более 100 000 авто. Это привело к огромным пробкам на дорогах, которые вели в город и из него. По словам министра внутренних дел Шейха Рашида, из-за вьюги на шоссе все еще остаются заблокированными около 1 000 машин.

Почему погибли люди

Мурри — горный курортный город к северу от столицы Исламабада. Был построен британцами в XIX веке как медицинская база для своих колониальных войск.

По информации правоохранителей, по меньшей мере 6 человек замерзли насмерть в своих авто. Как погибли другие – неизвестно. Вероятной причиной называют асфиксию (удушье) после вдыхания паров. Район, в котором расположен Мурри, объявили зоной стихийного бедствия. Людей призвали держаться подальше оттуда.

Десятки людей – в снеговой ловушке / Фото EPA

Что говорят очевидцы и власть

Усман Аббаси – один из туристов, которые застряли в городе. Он назвал сложившуюся ситуацию ужасной. Мужчина подчеркнул, что с серьезными проблемами сталкиваются не только путешественники, но и местные жители. Речь идет о дефиците газа и воды.

Впервые за 15 – 20 лет такое большое количество туристов заинтересовались Мурри, это создало большой кризис,

– объяснил глава МВД Пакистана.

Премьер-министр страны Имран Хан шокирован трагической гибелью туристов. В своем твиттере он сообщил, что приказал провести расследование и ввести жесткие правила для предотвращения подобных трагедий.

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