Люди опинилися у сніговій пастці – вони застряли у власних авто. Військові намагаються розчистити дороги та врятувати постраждалих.
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Затори скували дороги біля Муррі
Упродовж останніх днів у місто Муррі заїхали понад 100 000 авто. Це спричинило величезний затор на дорогах, які вели в місто та з нього. За словами міністра внутрішніх справ Шейха Рашида, через хуртовини на шосе все ще залишаються заблокованими близько 1 000 машин.
Чому загинули люди
За інформацією правоохоронців, щонайменше 6 людей замерзли на смерть у своїх авто. Як загинули інші – наразі невідомо. Ймовірною причиною називають асфіксію (задуху) після вдихання парів. Район, в якому розташоване Муррі, оголосили зоною стихійного лиха. Людей закликали триматися якнайдалі звідти.
Десятки людей – у сніговій пастці / Фото EPA
Що кажуть очевидці та влада
Усман Аббасі – один із туристів, які застрягли у місті. Він назвав ситуацію, яка склалася, жахливою. Чоловік наголосив, що із серйозними проблемами зіштовхуються не тільки мандрівники, але й місцеві мешканці. Мовиться про дефіцит газу та води.
Вперше за 15 – 20 років така велика кількість туристів зацікавилися Муррі, це створило велику кризу,
– пояснив очільник МВС Пакистану.
Прем'єр-міністр країни Імран Хан шокований трагічною загибеллю туристів. У своєму твітері він повідомив, що наказав провести розслідування та ввести жорсткі правила для запобігання подібним трагедіям.
Трагічні випадки через негоду в інших країнах
- На початку 2022 року в Єгипті випав сильний дощ і сніг. Через це загинули щонайменше 3 людей. Владі довелося ввести режим надзвичайної ситуації.
- В американському Теннесі через потужний сніговий шторм загинули 5 людей. Серед жертв негоди – 7-річна дівчинка, на неї впало дерево.