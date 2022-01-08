Люди опинилися у сніговій пастці – вони застряли у власних авто. Військові намагаються розчистити дороги та врятувати постраждалих.

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Затори скували дороги біля Муррі

Упродовж останніх днів у місто Муррі заїхали понад 100 000 авто. Це спричинило величезний затор на дорогах, які вели в місто та з нього. За словами міністра внутрішніх справ Шейха Рашида, через хуртовини на шосе все ще залишаються заблокованими близько 1 000 машин.

Довідка. Муррі — гірське курортне місто на північ від столиці Ісламабаду. Було побудоване британцями в XIX столітті як медична база для своїх колоніальних військ.

Чому загинули люди

За інформацією правоохоронців, щонайменше 6 людей замерзли на смерть у своїх авто. Як загинули інші – наразі невідомо. Ймовірною причиною називають асфіксію (задуху) після вдихання парів. Район, в якому розташоване Муррі, оголосили зоною стихійного лиха. Людей закликали триматися якнайдалі звідти.



Десятки людей – у сніговій пастці / Фото EPA

Що кажуть очевидці та влада

Усман Аббасі – один із туристів, які застрягли у місті. Він назвав ситуацію, яка склалася, жахливою. Чоловік наголосив, що із серйозними проблемами зіштовхуються не тільки мандрівники, але й місцеві мешканці. Мовиться про дефіцит газу та води.

Вперше за 15 – 20 років така велика кількість туристів зацікавилися Муррі, це створило велику кризу,

– пояснив очільник МВС Пакистану.

Прем'єр-міністр країни Імран Хан шокований трагічною загибеллю туристів. У своєму твітері він повідомив, що наказав провести розслідування та ввести жорсткі правила для запобігання подібним трагедіям.

Трагічні випадки через негоду в інших країнах