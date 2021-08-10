Десятки миллиардов евро: в Германии считают убытки от наводнения
Источник:DW
В июле на западе Германии наблюдали сильные наводнения. Местные власти подсчитали, что ущерб от стихии может достичь 20 – 30 миллиардов евро.
По предварительным данным, в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия убытки составляют 13 миллиардов евро. Об этом заявил кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.
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Он подчеркнул, что убытки в соседней земле Рейнланд-Пфальц являются такими же высокими. Поэтому будущий национальный фонд восстановления должен составлять от 20 до 30 миллиардов евро.
Разрушительные последствия стихии
В земле Северный Рейн-Вестфалия повреждены более 150 школ. В 8 из них обучение проводить уже не могут. Также повреждено более 200 детских садов, столько же кабинетов врачей и 50 аптек.
Лашет добавил, что наводнение было крупнейшим стихийным бедствием, которому подверглась земля Северный Рейн-Вестфалия. К слову, все земли Германии уже заявили, что готовы внести нужную сумму в национальный фонд восстановления.
Кандидат в канцлеры отметил, чтобы согласовать этот вопрос, нужна ускоренная парламентская процедура. Бундестаг может обсудить тему еще в августе.
Наводнения в Германии: коротко
- Из-за наводнения в Германии погибли около 180 человек. Также тысячи людей пострадали.
- Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр даже ввела режим военной катастрофы.
- Последствия непогоды ликвидировали более 850 солдат.