В Раде десятки "слуг" готовы сложить мандаты: нардеп озвучил причины и последствия

В Верховной Раде десятки нардепов от "Слуги народа" готовы сложить свои мандаты. С начала 2026 года стало все труднее собирать голоса за законопроекты, которые нужны для формирования бюджета и выполнения международных обязательств перед основными донорами, например, Международным валютным фондом или ЕС по программе Ukraine Facility.

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в интервью Forbes Ukraine.

Смотрите также Некоторые депутаты смогут получить пожизненное денежное содержание: Зеленский подписал закон

Почему "слуги" складывают мандаты?

Один из законопроектов, который "завис" из-за недостатка голосов, – о налогообложении цифровых платформ. От него зависит дальнейшее финансирование бюджета. И он получил лишь 168 голосов из 226 необходимых.

По мнению Мотовиловца, основная причина этих трудностей – страх нардепов перед антикоррупционными органами.

Ведь с начала 2026 года уже 5 депутатов получили подозрения от НАБУ и САП по делам о взяточничестве во время голосований. Часть других депутатов допрашивали в качестве свидетелей.

Ключевая проблема – фракция "Слуга народа" потеряла ядро. Что такое ядро? Когда собираю голоса в парламенте, четко понимаю, какие депутаты точно готовы поддержать тот или иной закон... Раньше мог рассчитывать на 180 депутатов от Слуги народа. Сейчас ядро фракции состоит из 111 депутатов,

– отметил Мотовиловец.

Ситуация также обострилась после скандала с откатом закона о ликвидации независимости НАБУ и САП. Тогда депутатов, которые поддержали этот закон, критиковали.

По словам заместителя председателя фракции, все складывается так, что Верховная Рада не может голосовать за обязательства.

"Фракция "Слуга народа" – моя семья, и состояние сейчас такое: усталость, умноженная на растерянность и страх, привела к тому, что аргументы о сборе голосов больше не работают. И у меня нет плана выхода из ситуации на сегодня", – сказал он в интервью.

Сейчас, по его словам, примерно 40 депутатов могут сложить мандаты.

"Просто им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявление, но никто не проголосует. Рада должна работать", – отметил нардеп.

Тем временем народный депутат Александр Юрченко в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 13 марта, отметил, что речь идет о 50 – 60 избранниках народа. Некоторые уже написали заявления.

Он предположил, что среди причин может быть "длинная каденция" или "низкая зарплата" в 50 тысяч гривен.

