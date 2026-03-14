В Раде десятки "слуг" готовы сложить мандаты: нардеп озвучил причины и последствия
- Около 40 депутатов от "Слуги народа" в Верховной Раде готовы сложить свои мандаты.
- Из-за этого возникают трудности с голосованием за важные законопроекты.
В Верховной Раде десятки нардепов от "Слуги народа" готовы сложить свои мандаты. С начала 2026 года стало все труднее собирать голоса за законопроекты, которые нужны для формирования бюджета и выполнения международных обязательств перед основными донорами, например, Международным валютным фондом или ЕС по программе Ukraine Facility.
Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец в интервью Forbes Ukraine.
Почему "слуги" складывают мандаты?
Один из законопроектов, который "завис" из-за недостатка голосов, – о налогообложении цифровых платформ. От него зависит дальнейшее финансирование бюджета. И он получил лишь 168 голосов из 226 необходимых.
По мнению Мотовиловца, основная причина этих трудностей – страх нардепов перед антикоррупционными органами.
Ведь с начала 2026 года уже 5 депутатов получили подозрения от НАБУ и САП по делам о взяточничестве во время голосований. Часть других депутатов допрашивали в качестве свидетелей.
Ключевая проблема – фракция "Слуга народа" потеряла ядро. Что такое ядро? Когда собираю голоса в парламенте, четко понимаю, какие депутаты точно готовы поддержать тот или иной закон... Раньше мог рассчитывать на 180 депутатов от Слуги народа. Сейчас ядро фракции состоит из 111 депутатов,
– отметил Мотовиловец.
Ситуация также обострилась после скандала с откатом закона о ликвидации независимости НАБУ и САП. Тогда депутатов, которые поддержали этот закон, критиковали.
По словам заместителя председателя фракции, все складывается так, что Верховная Рада не может голосовать за обязательства.
"Фракция "Слуга народа" – моя семья, и состояние сейчас такое: усталость, умноженная на растерянность и страх, привела к тому, что аргументы о сборе голосов больше не работают. И у меня нет плана выхода из ситуации на сегодня", – сказал он в интервью.
Сейчас, по его словам, примерно 40 депутатов могут сложить мандаты.
"Просто им объясняю, что, друзья, смотрите, вы дали присягу. Вы можете подавать заявление, но никто не проголосует. Рада должна работать", – отметил нардеп.
Тем временем народный депутат Александр Юрченко в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 13 марта, отметил, что речь идет о 50 – 60 избранниках народа. Некоторые уже написали заявления.
Он предположил, что среди причин может быть "длинная каденция" или "низкая зарплата" в 50 тысяч гривен.
Сейчас 24 Канал пытается взять комментарий по ситуации, которая сложилась в "Слуге народа".
Изменения в "Слуге народа"
3 февраля присягу народного депутата принял Сергей Карабута. Он присоединился к фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Нардеп заменил Александра Кабанова, который умер в январе. Таким образом Карабута стал 228 депутатом партии, укрепляя ее монобольшинство.
Ранее, 23 января, ЦИК признала Карабуту нардепом Украины, после того, как Роман Кравец, которого СМИ связывали с телеграмм-каналом "Джокер", отказался от мандата и уехал в Израиль.
А в январе "слуги" потеряли трех депутатов. Так, Дмитрия Наталуху назначили председателем Фонда государственного имущества, должна заменить Татьяна Перепичай. А место погибшего в результате ДТП Ореста Саламахи остается свободным, потому что он был избран в одномандатном округе.