Десятки сохранившихся жизней: под Одессой системы ПВО сбили два самолета оккупантов

Небо над Украиной остается открытым для оккупационных войск России. Поэтому орда продолжает использовать авиацию, чтобы убивать украинцев. Но помехой в основном становятся ПВО наших защитников.

Так, в Одесской области украинские защитники 5 марта сбили сразу 2 вражеских самолета. Они не успели причинить никакого вреда.

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Пилотам удалось выжить

Сбитие вражеских аппаратов произошло примерно в 3 часа дня. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление – Юг" Сергей Братчук.

Один из истребителей московитов упал в море, а другой размозжился на севере области. Их пилоты уцелели, но это не совсем их спасло.

В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней,

– написал Сергей Братчук.

Эти данные достоверны, поскольку их предоставил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Однако пока неизвестно, что рассказали задержанные оккупанты.

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Читайте текст сообщения Сергея Братчука:

Около трех часов дня наши войска противовоздушной обороны сбили два вражеских истребителя!

Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Итого победим!

Максим Марченко начальник Одесской областной военной администрации.